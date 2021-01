A kecskeméti népkonyhán is főztek a szakácstanoncok

Megértük azt is, hogy a diá­kok alig várják, hogy iskolá­ba járhassanak – jegyezte meg a szakácstanulókat okta­tó Ács Imre mester­pedagógus, aki négy tanítványával a napokban ismét főzött a kecskeméti népkonyhán.

A Széchenyi István Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskolában – a járványhelyzet miatt – a szakácstanulók az elméleti tananyagot online, digitális óra formájában sajátíthatják el, de ebben a tanévben a gyakorlati oktatásra bejárhatnak az iskola tankonyhájára.

– Nagyon fontosnak tartom a jelenléti gyakorlati oktatást, hiszen a főzést nem lehet digitális úton átadni. Az iskolában minden évfolyamon jelenleg kis csoportos órákon folyik a gyakorlati képzés. Ráadásul a diákok gyakorlati helyei – az éttermek – a kialakult helyzet miatt egyáltalán nem vagy kisebb kapacitással működnek. Így még jobban felértékelődött az iskolai gyakorlati főzés. Megértük azt is, hogy a diákok alig várják, hogy iskolába járhassanak. Én ennek nagyon örülök – jegyezte meg Ács Imre mesterpedagógus, akinek végzős osztálya a 11/F.

A gyakorlati oktatás a végzősök számára a legfontosabb, hiszen fel kell készülniük a vizsgákra.

Éppen ezért Ács Imre saját osztályából választott ki négy diákot, akikkel kedden a Wojtyla Barátság Központ népkonyháján főztek le 120 főre ragulevest és mákos tésztát. Az alapanyagot a Kecskeméti Szent László Lions Klub ajánlotta fel, mely rendszeresen támogatja a népkonyhát.

Ács Imre szaktanár a tanítványaival kilenc éve rendszeresen vállal főzést a Wojtylában. Többen visszatérőek, sőt akadnak olyan diákok is, akik már régebben végeztek, és ösztönzik éttermi vezetőiket is a segítségnyújtásra.

– A szakmai gyakorlat mellett a népkonyhai főzéssel nem titkolt célom az érzékenyítés. Szeretném felébreszteni diákjainkban a társadalmi felelősségvállalás tudatosságát. Ha majd később ők is vállalkozóvá válnak és lehetőségük adódik arra, hogy kivegyék részüket a társadalmi terhekből, akkor szívesebben tegyék – tette hozzá a mesterpedagógus.

A keddi főzésben Vér Ivett, Halcsik Máté, Lőrinc Norbert és Zentai Levente vett részt. A végzős fiatalok szívesen osztották meg tapasztalataikat a főzésről és az online oktatásról.

– Szakmailag a népkonyhai főzés nagy pozitívuma számomra, hogy látom, milyen nagy adagban főzni, mennyi alapanyag kell 120 adaghoz. Érzelmi oldalról pedig ismét megerősíti bennem, hogy fontos, hogyha tudunk, segítsünk embertársaikon. Családommal szoktunk adományokat összeállítani, de itt saját munkámmal teszek jót – mondta Vér Ivett, majd hozzátette, nem annyira szereti az online oktatást. Ráadásul vizsga előtt áll, így bízik abban, hogy előtte visszatérhet még az iskolapadba.

Ivetthez hasonlóan Lőrinc Norbert gyakorlati helye is a 48-as étterem, mely jelenleg zárva tart, így ő is minden gyakorlati lehetőséget örömmel fogad.

– Imádok főzni, és ha tudok, segítek másoknak. Ezt ötvözhetem itt, a népkonyhán. Emellett az utcán rászorulóknak is szívesen adok aprót, ha van nálam. Vizsga előtt állok, amikor csak tehetem, gyakorolok, így otthon is főzök családom örömére – árulta el Norbi.

Halcsik Máté a Csalánosi Csárdában tanuló, ahol kisebb kapacitással, de tudnak dolgozni a kiszállításoknak köszönhetően.

– Nem szeretem az online oktatást, sokkal jobb és hatékonyabb, amikor a tanárok magyarázzák el a tananyagot.

A többiekkel is jó találkozni, melyre most csak a gyakorlati képzésen van lehetőségem,

még ha csak pár osztálytárssal is vagyok egy csoportban. A netes és telefonos chatelést már unom. Így a Wojtylába is szívesen jöttem, ahol már máskor is főztem. Érzelmileg nem könnyű munka, hiszen mindig nagyon sajnálom a szegényeket, de ugyanakkor öröm is, hogy ebédünkkel hozzájárulunk, hogy legalább finomat egyenek – osztotta meg tapasztalatait Máté.

Zentai Levente a Wernes­grüner étteremben tanuló, ahol menüztetnek is, így neki már van tapasztalata nagy adagos főzésben. – A népkonyhára azért jövök szívesen, mert segíthetek önzetlenül. Szerintem a mai világban társadalmi szinten alap dolog kellene legyen a segítségnyújtás. Ahol tudom, én is kiveszem a részem. Főzni is jó, és találkozhatok ismét az osztálytársaimmal. A gyakorlati vizsgától már kevésbé tartok, de az elmélettől igen. Jó lenne, ha e téren is jelenléti oktatás lehetne, legalább nekünk, végzősöknek – összegezte véleményét Levente.