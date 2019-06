A cserediákokkal házhoz jön a nyelvgyakorlás is

Egyre több család vállal önkéntesen külföldi csere­diákot. A közös élmények mellett idegen nyelvet és nyitottságot is tanulhat a fogadó diák.

Idén nyáron 14 országból több mint száz cserediák érkezik Magyarországra a 2019/2020-as tanévre az American Field Service (AFS) Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében. Közülük eddig három külföldi középiskolás már biztosan Bács-Kiskun megyében ismerkedhet majd meg Magyarország kulturális és társadalmi értékeivel, miközben iskolába is jár.

A középiskolás korú cserediákok elsősorban Thaiföldről és Törökországból érkeznek. A fogadó családok júliusig jelentkezhetnek az AFS-nél, mely a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-­szervezete.

A Kiskunhalason és Kecskeméten tanuló külföldi diákok és a Bács-Kiskunból kiutazó középiskolás „nagykövetek” évről évre a megye jó hírét öregbítik szerte a világban. Ebben a tanévben négy Bács-Kiskun megyei diák tanul Mexikóban, a Dominikai Köztársaságban, Brazíliában és Finnországban. A megyénkben pedig jelenleg három külföldi – thai, török, hongkongi – középiskolás diák ismerkedik a magyarországi élettel és kultúrával ennek a szervezetnek a segítségével.

Kiskunhalason Juhász Tímea családjánál török cserediák lakik. A tapasztalatokról az édesanya adott számot.

– Tizennégy éves Döme fiam több évig tanult angolul, de nem igazán mert beszélni. A jelenleg is nálunk élő török cserediákunk, Cagdas áttörte ezt a falat. Döme most már folyamatosan beszél angolul, bátran kommunikál bárkivel – mesélte az anya.

A nyelvtudáson kívül sok egyéb képességet is fejleszt a cserediák-fogadás.

– Azt gondoltam, hogy a magyar és a török kultúra sokkal jobban különbözik egymástól, azonban amióta Cagdas itt van velünk, jóval több hasonlóságot fedezek fel, mint különbséget. Egyébként Cagdas is úgy választotta célországként Magyarországot, hogy minél kevesebb legyen a különbség és több a hasonlóság. Amióta itt van, a családban sokkal türelmesebbek, elfogadóbbak vagyunk egymással is. A 8 éves lányom, Lola az idegenekkel eddig zárkózott volt, nem fogadott el mindenkit maga körül. Cagdast viszont imádja, testvérként kezeli – árulta el.

Az édesanya végül megjegyezte: szerinte a mai szülőgeneráció tipikus problémája, hogy hajlamosak akaratlanul is elkényeztetni gyermekeiket, nem tanítják meg nekik, milyen osztozkodni, alkalmazkodni, konfliktust megoldani egy másképp gondolkodó emberrel. A cserediák észrevétlenül ezt is megtanítja.

A szintén kiskunhalasi Tóth-Nagy Edina Csenge lányával 2014 augusztusa óta már nyolc cserediákot fogadott hosszabb-rövidebb időre. A Tímea által mondottakat csak megerősíteni tudta.

– Allegra, az első cserediákunk mindössze három hónapra érkezett hozzánk Olaszországból. Fantasztikusan jól beszélt angolul, magyarázta a szabályokat, és nagyon szívesen segített Csengének az angol nyelv használatában. Így közvetlenül elutazása után Csenge sikeres középfokú nyelvvizsgát tett. 2016-ban aztán egy venezuelai fiú, Luis érkezett hozzánk 5 hónapra. Csenge vele nagyon jól tudta gyakorolni a spanyolt – részletezte az édesanya, aki nem beszél idegen nyelvet, így a lánya a tolmácsolást is bőven gyakorolhatta.

– Ha valami komoly dologról akartam beszélni a diákokkal, Csenge fordított. Ilyenkor leszögezte, hogy ez most nem az ő véleménye, csak fordít. Így megtanulta azt, hogy azt is ki kell tudnia mondani, ami nem annyira kellemes. Nagyon jól megtanult úgy beszélni, hogy amit mond, azzal ne bántson, de a lényeg átmenjen. Több esetben tanúja voltam lányom kiváló mediátorképességének is – elevenítette fel.

Nemcsak a fogadó család gyakorolhatja az idegen nyelvet, a cserediákok is próbálkoznak a magyarral.

– A 3 hónapig nálunk élő olasz kislány, Allegra kiváló nyelvérzékkel bírt, mondta Tóth-Nagy Edina. – A pantomimképességem is sokat fejlődött, de Allegra három hónapnyi magyar tudásával már egész jól elbeszélgettünk, s azóta is, ha írunk egymásnak, zömében a magyar nyelvet használjuk. Ezenkívül nagyon sokat kirándultunk is az országban. Mondhatni, Allegrának köszönhetően ismertük meg mi is hazánkat – tette hozzá.

Önkéntes fogadó családok

Bővebb információ a www.afs.hu oldalon található. Az önkéntes családok számára az AFS támogatást nyújt, amely a diák utazási költségeit, iskolai étkezését, beteg- és baleset-biztosítását, gyógyszereit fedezi. A cserediákok fogadásának nincsenek szigorú követelményei, fontos azonban, hogy egy család azért döntsön egy külföldi diák befogadása mellett, mert kíváncsi egy más országból érkező emberre.