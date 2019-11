A ballószögi család a második helyen végzett a versenyen

Szabó Gábor és családja a dobogó második fokán végzett a Fuss, család, fuss! versenyben. A TV2 sportrealityjében négyfős családok folytattak küzdelmet a legsportosabb magyar család rangos címért. A ballószögi Szabóék kitettek magukért.

– Honnan jött az ötlet, hogy induljanak a versenyen?

– Az ötletet Gréta lányom adta. A tévében látta a felhívást, és arra gondolt, de jó lenne, kipróbálni magunkat.

– Kik alkották a csapatot?

– Gréta azonnal szólt öccsének, Marcinak, majd feleségem unokatestvérének, Gál Krisztinek. Valamennyien sportolnak. Mivel kellett egy negyedik csapattag is, Gréta engem kért fel. Elsőre furcsán hangzott, mivel én nem vagyok az a túlzottan sportos, de azért vállaltam.

– Mit sportolnak a többiek?

– Gréta hosszú évek óta lovagol és díjugrató, emellett fut és saját testsúlyos edzéseket végez. Marci focizik és nővéréhez hasonlóan ő is saját testsúlyos edzéseket csinál. Kriszti személyi edző Kecskeméten, emellett rendszeresen akadályversenyeken vesz részt. Mint utaltam rá, nekem nincs hosszú sportkarrierem. Anno, 18 évesen akrobatikus rock and rolloztam, az utóbbi évben pedig egy spartan versenyen vettem részt.

– Hogyan zajlottak a castingok a verseny előtt?

– Miután jelentkeztünk, egy személyes elbeszélgetésre hívtak be minket. Elsősorban a sportmúltunkról kellett számot adnunk. Természetesen jött a kérdés, hogy én mennyire fogom bírni. Megnyugtattam őket, miattam ne aggódjanak, van bennem rejtett tartalék. Megkaptuk a bizalmat. A második casting már erőnléti volt, ahol jól szerepeltünk. Így bekerültünk a versenybe.

– Hogyan készültek a versenyre?

– Kriszti volt a csapat vezére, mint személyi edző összeállított egy hatékony erőnléti edzéstervet. Három hónapunk volt a felkészülésre, beleadtuk a maximumot. Voltak benti és kinti edzések is, sokat jártunk Kecskeméten a vadaskert melletti saját testsúlyos edzőparkba, és nemegyszer futottunk fel a Vízműdombra.

– Hogy érezték magukat a verseny táborában? Könnyen beilleszkedtek?

– Egy nagy katonai sátorban laktunk. Csak a személyes dolgainkat engedték be, se telefont, se órát nem vihettünk be, ami elég furcsa érzés volt. A többi családdal hamar összehaverkodtunk, az egész verseny remek hangulatban zajlott le.

– A kamera nem feszélyezte önöket?

– Egyáltalán nem feszélyezett. Érdekes volt látni, hogyan áll össze egy reality­show. A verseny augusztusban zajlott le, mi összesen 12 napot töltöttünk bent. A tévében azonban csak a múlt héten adták le a döntőt.

– Mennyire voltak nehezek a versenyfeladatok?

– Az egész nagyon intenzív volt, rengeteget kellett futni. A nap végére mindig nagyon elfáradtunk. Ugyanakkor nagyon lelkesek voltunk, és bíztunk magunkban.

– Ön időközben lesérült. Mi történt?

– Sajnos az egyik feladat közben lesérültem a negyedik napon. Azonnal kórházba vittek, ahol kiderült, részleges szalagszakadás történt a vádlimban. A csapat azonban versenyzett tovább, a stáb biztosított egy cserejátékost, Lajost, aki hozzám hasonló paraméterekkel bírt.

– Hogyan élte meg, hogy a többiek maga nélkül folytatták?

– Azzal nyugtattam magam, hogy én arra kellettem, hogy bejuttassam a versenybe a csapatot – mondta nevetve Gábor.

– A többi családban profi sportolók voltak, önök pedig csak amatőr szinten űzik a sportot. Mennyiben volt ez hátrány?

– Természetesen jelentett hátrányt, hiszen nem mi nyertünk. A mi csapatunk azonban nagyon egyben volt fejben, kiválóan tudtunk koncentrálni, és összetartottunk mindvégig. Így amatőr sportolóként is másodikak lettünk, ami nagyon nagy teljesítmény. Nagyon büszke vagyok a gyermekeimre és Krisztire is.

– Mi lett a nyereményük?

– A kupa mellett egy családi görögországi nyaralást kaptunk.

– Hogyan tovább? Folytatják a felfutóban lévő sportkarrierjüket?

– Az biztos, hogy a mindennapjainkba továbbra is beépítjük a testmozgást. Gréta és Kriszti azonban ennél is elszántabb. Fejükbe vették, hogy nyitnak újabb sportok irányába, és jelentkeznek az Exatlon realityversenybe is. Marci pedig maratoni futóversenyre készül.