Álprofil mögé rejtőzve használják a közösségi oldalakat a netes ragadozók

A fiatalok manapság a közösségi oldalakon ismerkednek egymással, ahol számos veszély is leselkedik rájuk. A rendőrség szakembere beszélt arról, hogy mit tehetnek a szülők és a tizenévesek azért, hogy a jóhiszemű ismerkedés ne forduljon át zaklatásba, és miként lehet a biztonságos randit megszervezni.

A fiatalok az elmúlt hónapokban a szokásosnál is többet tartózkodtak az online térben a digitális oktatás és a lezárások miatt.

Az úgynevezett Z generációt az 1996 és 2009 között születettek alkotják, melynek tagjait digitális bennszülötteknek is nevezik, mert már a számítógépek és a világháló által meghatározott korba születtek. E nemzedék fiai és lányai élete nemcsak a fizikai világban, hanem azzal párhuzamosan, sőt gyakran számukra jelentőségteljesebben a virtuális térben is zajlik. Kapcsolataik nagy részét az interneten keresztül ápolják, és gyakran itt születnek a barátságaik és szerelmi kapcsolataik is. Azonban az internetes ismerkedés számos veszély forrása lehet, melyekre éberen figyelni kell a fiatalnak és a szülőknek egyaránt, ráadásul az online töltött megnövekedett idő is a sérülékenységet fokozza – hívja fel a figyelmet Váróczi-Bakos Rita címzetes rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója.

A Z generáció tagjai már többnyire a közösségi oldalakon, főként az Instagramon ismerkednek egymással, ahol azonban lesben állnak a gyanútlan áldozatokat szedő úgynevezett online ragadozók. Ezek az emberek gyakran álprofil mögé rejtőzve használják a közösségi oldalakat, és keresik a megfelelő fiatalt vágyaik kielégítésére.

– A fiatalok sokkal jóhiszeműbbek a felnőtteknél, ez főként tapasztalatlanságukkal magyarázható. Ezt a fajta bizalmat használják ki azok, akik hamis profil mögött lapulnak meg, és a leendő áldozat gyenge pontjára alapozva tudatos, előre felépített taktikával próbálják behálózni, ami szinte mindig egy célt szolgál: hogy szexuális kapcsolatra vegyék rá, vagy szexuálisan kihasználják a fiatalt

– figyelmeztet az őrnagy.

Ez a bizonyos taktika négy lépésből áll. Először bizalmat ébreszt az áldozatban, ekkor a közös pontokat hangsúlyozza, ami lehet azonos érdeklődési kör vagy érzelmi állapot, például magányosság. Gyakori trükk, hogy arról beszél a netes ragadozó, hogy már az ismerkedés e fázisában érzéseket táplál a másik iránt. Ennek sosem szabad bedőlni.

A következő szakaszban fokozatos irányításba kezd, amivel a környezettől, szülőktől és barátoktól való szeparáció a cél. Ezután következik a gátak lebontása, vagyis amikor merészebb kérésekkel áll elő. Például többet mutató, esetleg nemi szervet ábrázoló fotót.

– Ezt a kérést sosem szabad teljesíteni. A küldött képpel visszaélhet, zsarolhatja is, hogy teljesítse kívánságait. Itt könnyen zaklatásba fordulhat az ügy. A statisztika szerint minden ötödik fiatal elszenvedett már online zaklatást. Ezért is mindig mondjuk a fiataloknak, hogy csak olyan képet töltsenek fel vagy küldjenek el magukról, amit a szüleiknek is megmutatnának, illetve még öt év múlva is vállalhatónak tartanak – fogalmazott a főelőadó.

A taktika negyedik része a személyes találkozó. Ezzel kapcsolatban különös körültekintés javasolt.

– A biztonságos randizásnak megvannak a maga szabályai. A legjobb, ha ismeretlennel egyáltalán nem találkozik a tinédzser. Lehetőleg csak olyannal randizzon, akit előtte leellenőrzött a közös ismerősök révén, és az interneten is utána nézett. A találkozás előtt minél többet beszéltesse magáról, és figyeljen a mondandójában fellelhető esetleges következetlenségekre, mert ez gyanúra adhat okot. Legalább egy barátnak, ismerősnek mondja el, hogy hol találkozik az illetővel, és küldje el a címet SMS-ben. Randizni csak nappal tanácsos és forgalmas helyen, például bevásárlóközpontban, kávézóban vagy népesebb közterületen – mutatott rá a randizás szabályaira Váróczi-Bakos Rita.

A szülőknek fontos szerep jut abban, hogy felismerjék, hogy gyereküket behálózták, esetleg online zaklatják. Ennek tipikus jelei, ha a gyereknek megváltozik a magatartása, zárkózottabb lesz, kerüli a társaságot, az addigi barátait, romlik a tanulmányi eredménye és elzárkózik a saját világába, melyből alig kommunikál kifelé.

Váróczi-Bakos Rita elmondta, hogy a tizenévesek azért is különösen sérülékenyek, mert nagyon fogékonyak a kortárs hatásra és visszajelzésre. Nincs még teljesen kialakult énképük, és a digitális korban a like-ok számából építenek önbecsülést maguknak a fiatalok. Nagyon fontos, hogy szülőként dolgozzunk a bizalmi légkör kiépítésén és építsük a gyermek önbizalmát. Mert a leggyakrabban olyan fiatalokat hálóznak be, akiknek alacsony az önbizalmuk, konfliktusos a kapcsolatuk a szülőkkel, és kirekesztve érzik magukat kortársaiktól.

Borítóképünk illusztráció.