Az airsoft-egyesület is bekapcsolódott a rendezvény során a pontgyűjtésbe, a tíz állomás közül ők voltak az egyik. Igen nagy volt az érdeklődés irántuk – több szervező mellett az airsoftosok is helyt álltak a pontgyűjtésben –, így a lövésnél hosszú sor állt, hogy mindannyian sorra kerülhessenek.

– Egy közhasznú egyesület vagyunk, 2016 óta igyekszünk népszerűsíteni ezt a remek szabadidősportot az Alföldön. Rendszeresen szervezünk nyilvános és privát játékokat, ahol biztonságos környezetben, szakértők felügyelete mellett próbálhatják ki az airsoftot az érdeklődők. Ezen felül meghatározó tevékenységünk a jótékonysági rendezvények aktív támogatása – mondták el a baon.hu-nak az egyesület tagjai.

Az airsoft-egyesület is részt vett az apák napján

Fotó: Beküldött fotó

Az apák, akár csak a szuperhősök megállíthatatlanok, amit be is bizonyíthattak a rendezvényen, ugyanis pontgyűjtő állomásokon versenyezhettek egymással, ahol nem csak az erő, de az ügyesség és pontosság is számított. Voltak izzasztó pályák, vizes feladatok, kreatív állomások, gólkirályság, babafürdetés, és nyakkendő kötés is. A program értékes nyereményekben részesülhettek azok, akik minimum nyolc pecsétet összegyűjtöttek.