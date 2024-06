Kecskemét 1 órája

Szívszorító: testvéreit és húga gyermekeit neveli egyedül a nehéz körülmények között élő fiatalember

Egy megrendítő, szívszorító nehéz emberi sorsra talált újra a kecskeméti Mélymerülés csapata. Nándi, aki maga is beteg, saját testvéreit neveli és most már húga két beteg gyermekét is. Minden segítséget örömmel fogad a nehéz körülmények között élő fiatalember.

Kecskeméten évek óta működő Mélymerülés művészeti újság szerkesztősége újabb jótékonysági akcióba fogott. „Mi is Nándi mellé álltunk” mottó jegyében az idei második lapszámuk bevételével támogatnák a jó szándékú, segítőkész, de rendkívül rossz anyagi körülmények között élő Nándit, és az általa nevelt beteg gyerekeket. Húg két beteg gyermekét is felneveli Nándi

Forrás: Medina Adománybolt Facebook-oldala Nándi levele Így számolt be a Mélymerülés Magazin a családról hírportálunknak: – Szép reggelt! Segítséget szeretnék kérni! Egy másfél éves (krónikus beteg) kisfiút, valamint 5 napja koraszülöttként született testvérét (szintén kisfiú) fogom nevelni. A koraszülött baba még kórházban van, a jogi ügyintézés folyamatban. Édesanyjuk (aki a húgom) sajnos életvitele miatt alkalmatlan gyereknevelésre. Én viszont vállalom helyette – így kezdődött egy levél, amely nemrég a Medina postaládájába érkezett és a történet, aminek immár ők is a részesévé váltak. Fiatalon lett árva és egyben családfenntartó Nándit meglátogatva a szegregáció átlagos házaihoz képest egy nagyon szép, tiszta, karbantartott ingatlanba érkeztünk. A fiatalember elmesélte, hogy négyen vannak testvérek, ő a legidősebb. Éppen nagykorú volt, amikor édesanyjuk meghalt, és ő vállalta a kistestvérek felnevelését. A legkisebb csupán 6 éves volt ekkor. Nándi végigküzdötte a testvérek tinikorát, a drogok kísértését, az iskola elvégzését, embert faragott a három gyerekből, majd elkezdte a saját életét élni. Nyolc évig dolgozott a megyei kórházban, amikor enyhe sztrókot kapott, ami a veleszületett látási problémájával együtt leszázalékoláshoz vezetett. Jelenleg rokkant ellátáson van. Húga gyermekeit is vállalta Nándi nem otthonülő, tétlen típus. A környék idős embereihez járt el segíteni, többüknek ingyen. A húga rossz útra tért, egy éves kisfiát elvették tőle, akit Nándi azonnal hivatalosan is befogadott. Nemrég szembesült azzal, hogy újra terhes a húga, állapotával nem törődött, gondozásra nem járt, és miután a nyolcadik hónapban levált a méhlepény, koraszülött kisfiút szült, akit a hatóságok joggal nem hagyhattak nála. Nándi vett egy mély levegőt és jelezte: vállalja a koraszülött nevelését is.

Tragédiák, önfeláldozás Nándi az eddig neki juttatott adományokról önként vállalta, hogy számlákkal számol el. Körülményeit, hozzáállását, a mindennapjait a szociális ágazat szoros felügyelet alatt tartja, és kifogástalannak találja. Nándi körúti kis házában – nem is perifériáján Kecskemétnek – a valóságos élet a maga mélységeivel, magasságaival, szépségével és rémségeivel, végletes érzelmi hullámzásaival, tragédiákkal és önfeláldozással olyan intenzitással van jelen, amit valószínűleg még a Holdról is lehet látni, érezni. De innen, pár utca távolságából szinte égető mértékben. Beteg gyerekek Nándi ül a pici udvarán, a másfél éves babának kis homokozót épített, a babakocsiban az újszülött alszik. Lábánál a kutyusa pihen, akit azért hozott el az alomból, mert három lábbal született, és megsajnálta. Nándi tisztában van azzal, hogy mindkét baba májbetegen és függőséggel született. Komoly gyógyszerek, speciális étrend, állandó orvosi felügyelet, kórházi kezelések várnak rájuk. Nándi ragyogó szemmel meséli, hogy talált otthoni munkát: fürdőpamacsokat fog készíteni, darabját 50 forintért. Ráadásul az egyik adományozó egy sorsjegyet tett a csomagjába, amivel 5 ezer forintot nyert, amiből ki tudta váltani a lázcsillapítót. – „Hát nem szép az élet?” – kérdi mosolyogva, mintha az élet adta helyzeteket előjel nélkül érzékelné, mindent abszolút értéken. Minden segítség jól jön Szerkesztőségünk és kiadónk úgy döntött, hogy jótékonysági céllal létrehívott művészeti magazinunk ez évi második számának tiszta bevételéből Nándi gondoskodó szükségleteit kívánja támogatni. A korrekt felhasználáshoz a Medina adományboltok jótékonysági alapítványa és a fiatalember kirendelt szociális segítője nyújtanak garanciát. Kétféleképpen segíthet Egyrészt, aki a Mélymerülés művészeti újságot megrendeli előzetesen (2.000 forint/darab) a kiadó Adria Interkulturális Egyesület számlaszámán: OTP 11741062-24133094, annak a közleménybe a következőket kell a írnia „Mélymerülés támogatása”.

Másrészt aki anyagilag támogatná Nándit, annak is ugyanerre a számlaszámra lehet utalni, „Mélymerüléssel Nándinak” közleménnyel.

