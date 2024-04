A PAFC az utóbbi évek egyik legeredményesebb csapata a bajnokságban, hiszen többször is a dobogón tudtak végezni, legutóbb is csak kicsivel maradtak le erről, s végeztek a negyedik helyen. Erre minden esélyük megvan ebben a szezonban is, ami azért sem mindegy, mert a kupa végkimenetele úgyis alakulhat, hogy a bajnokságban nagy eséllyel az első két helyen végző FTC, Paks duó nyeri a sorozatot, így viszont a negyedik is indulhat a nemzetközi porondon. A középmezőnyben erre sokan pályáznak, hiszen a negyedik és a tizedik hely között néhány pont a különbség csak jelen állás szerint.

Kemény csatára számíthat ismét a Kecskemét

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A felcsútiakkal ebben a szezonban ellentétes meccseket játszott a KTE, hazai pályán először 4-1-re nyertek, a Pancho Arénában viszont a rivális bizonyult jobbnak 3-0-ra, a mérleg így teljesen kiegyenlített. Szabó István és csapata csalódottan térhetett haza a Nyíregyháza ellen elveszített negyeddöntő után, ráadásul míg a PAFC-nak teljes hete volt készülni, addig nagyon rövid idő alatt kell hazai oldalon újra felpörögni.

– A csütörtöki mérkőzés után meg tudtuk csinálni a megfelelő regenerációt. Harmadik éve dolgozunk együtt a csapattal és a stábbal nagyon keményen, ez a munka alap lehet arra, hogy ez a rövid idő is megfelelő legyen számunkra a frissülésre. Az egyik legjobb formában lévő csapat érkezik hozzánk, látjuk és tudjuk, hogy szinte minden mérkőzést irányít. Számítunk arra, hogy nyomás alá próbálnak minket helyezni, vannak kiemelkedő képességű játékosaik is, de nem szeretnénk ehhez asszisztálni. Szeretném, hogy ahogy eddig, úgy a közönség most is mellénk állna, ez sokat jelentene a játékosoknak. A kupa kudarc volt számunkra, de az élet ettől nem áll meg, hanem megy tovább. Azt is látni kell, hogy nem az első körben búcsúztunk, hanem már a négy közé jutás volt a tét, ezen viszont túl kell lépnünk profi játékosokként és stábként. Szeretnénk örömet okozni a szurkolóinknak, hogy feledtessük ezt a búcsút. Mindig az volt az elvem, hogy el lehet veszíteni egy meccset, de a hitünket nem, az akaratnak és a hozzáállásnak maximálisnak kell lennie most is – mondta Szabó István.

A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik vasárnap a Széktói Stadionban.