A női NB II. felsőházában szereplő KNKSE első hazai meccsére készült a csoportban. Bár az első gólt az Algyő lőtte, de erre Megyesi két találattal válaszolt, míg Jámbor-Herceg két hetest is értékesített. A vendég csapat Valaczkai-Rózsa vezérletével szállította a gólokat. A 7. perc után egy jó sorozatot kihasználva ellépett a KNKSE, szűk három perc alatt négy gólt is lőtt és már 8-5-re vezetett. Az előnyt a félidő feléig tovább növelte a házigazda, Vuletity góljánál már 11-6 volt az állás. Ekkor Kelemen állt az algyői sereg élére, rövid idő alatt háromszor is eredményes volt, és 4-1-es futással felzárkózott két gólra az Algyő, 12-10. Innentől kezdve sokáig egymás hibájából éltek a csapatok, és amíg az Algyő az egyenlítésért küzdött, addig a Kecskemét a vezetés megtartásáért. Ugyan a 26. percben háromgólos előnye volt Bíró-Kisjuhász Petra együttesének, egy gyors rohammal az Algyő a 28. percben egalizált, 17-17. A felidőben 18-17 volt az állás.

Jámbor-Herceg góljai sem segítettek a Kecskemétnek

Fotó: Bús Csaba

Ami az első félidőben működött, az a másodikban nem a kecskemétiek oldalán. Rögtön két góllal indítottak az algyőiek, mellyel az 1-0-s vezetésük után először álltak jobban. A 32. percben Jámbor-Herceg értékesített hétméterest, de ezután hétperces gólcsend következett hazai részről. Ezt egy újabb hetesgóllal törte meg a KNKSE, de eddigre már hárommal vezetett az Algyő. Az sem segített a hírös városi alakulaton, hogy negyedórával a meccs előtt harmadik kétperces kiállítása miatt elveszítette Vuletityet. A kiállítást 3-0-s futással büntette az Algyő, 22-28. A 48. percben született Czár-gól után már csak három találatot lőtt a meccsen a Kecskemét – ebből kettőt hetesből – és azzal, hogy a teljes második félidőben csupán nyolcszor tudott betalálni a KNKSE, nem volt esélye a két pont begyűjtésére. Az Algyő – mely a második játékrészben ugyanannyi gólt (17) lőtt, mint az elsőben – kiegyensúlyozott teljesítményével magabiztosan nyert, 26-34-es különbséggel a végén.

– Ellentétes félidőket játszottunk, az elsőben a támadójátékunk rendben volt és véleményem szerint nagyobb előnnyel is bemehettünk volna az öltözőbe, de a megszokottnál gyengébb kapusteljesítmény és a lerohanásban elkövetett hibák miatt ez nem történhetett meg. A második játékrész elején korán magához ragadta a kezdeményezést az Algyő, míg mi nem tudtunk már megújulni. A vendégek győzelme a mai napon megérdemelt, de a különbséget túlzónak érzem – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra.

A nőknél az alsóházban a Bácsalmási PVSE továbbra is hibátlanul vezeti saját csoportját, ezúttal Cegléden nyert 26–34-re a PVSE. A férfiaknál a Kalocsa a kiesés ellen küzd továbbra is az alsóházban, ezútal kevesebb sikerrel, hiszen otthon kaptak ki 23–30-ra a Mecseknádasdtól. A Lajosmizse viszont szárnyal a felsőházban, Hollós Máté csapata a Mezőtúr után az Orosházát is úgy győzte le, hogy a rivális éppen vezette a tabellát. A Mizse KC ezúttal is extázisban kézilabdázott hazai pályán, ennek egy rendkívül magabiztos, 38–26-os diadal lett az eredménye. A lajosmizseiek ezzel már csak három pontra vannak az első helytől.

Az NB II-ben a Mizse KC Makón folytatja vasárnap 16 órakor, míg a Kecskemét a Gyulát fogadja szintén vasárnap 14 órakor. Az alsóházban a Bácsalmás ezúttal pihen, míg a Kalocsa vasárnap 18 órakor a Nagyatádot fogadja.

A vármegyei ligák küzdelmei is folytatódtak. A férfiaknál közeledik az alapszakasz vége, így mindenki küzd, hogy az első négyben végezzen, egyben ott legyen a négyes döntőben. A Kiskőrös és a Kiskunmajsa kiemelkedik, előbbi egy mérkőzéssel többet játszva vezeti a bajnokságot két ponttal, de vesztett pontok tekintetében a a Tiszakécskén 20–50-re nyerő majsaiak továbbra is ugyanúgy állnak, egyelőre a második helyen. Az NJE, a Kiskunhalas és a Gézengúz egyaránt 16 pontos, közülük ketten juthatnak be a négy közé.

A nőknél már a felsőházi küzdelmek zajlanak, és a második kör után mind a négy csapat egy-egy győzelemnél és vereségnél tart, így jelenleg az alapszakaszból hozott pontok döntenének a csapatok között. A Kalocsa 31–27-re kapott ki Kiskunmajsán, míg a címvédő Nemesnádudvar 40–25-re verte meg a Lajosmizsét. Az élen öt ponttal a Kalocsa áll, négy egységgel követi a Nemesnádudvar, a Lajosmizsének három, a Kiskunmajsának két pontja van. Pénteken 18 órakor a Nemesnádudvar Kiskunmajsán lép pályára 18 órakor, míg a Lajosmizse a Kalocsát fogadja 19 órától.