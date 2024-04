A Gyula a H-csoport győzteseként érkezett a rájátszásba, mindössze egyetlen vereséget szenvedve az alapszakasz során, míg a felsőházban két siker mellett egy vereséget számlált. A meccs esélyesei így a vendégek voltak, azonban a KNKSE kezdte jobban a találkozót, Jámbor-Herceg és Megyesi is eredményes volt az elején. Az első gyulai gól a 6. perc legvégén született meg. A hazaiaknál Kollár, Vuletity és Szarvas is feliratkozott a gólszerzők közé, majd a félidő felénél, a 15. percben Palotás góljával továbbra is magabiztosan vezetett a Kecskemét, 8-5. A vendégeknél leginkább Kovács Szófia szállította a gólokat, de a 25. percben Jámbor-Herceg gólja után már néggyel vezetett a házigazda, 12-8. A félidőből hátralévő időben azonban több gólt már nem lőtt a KNKSE, Ilyés és Hegedűs találataival így kettőre zárkózott a Gyula.

A hajrában véreztek el a kecskemétiek

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A fordulást követően rögtön minimálisra csökkentette a hátrányát a vendégsereg, azonban Jámbor-Herceg és Kollár góljaival még tartotta magát a Kecskemét. Szabó Kamilla azonban hátára vette a Gyulát, egymás után három szerzett góljával – és Kiss Virág is eredményes volt – először a meccsen már a Gyula vezetett. A hazaiaknál két hetest is értékesített Jámbor-Herceg, így vissza tudta venni a vezetést a hírös városi alakulat, azonban egy 3-0-s futással a mérkőzés utolsó negyedébe lépve már kettővel vezetett a Gyula. Sőt, a 49. percben Szögi találatával már három volt a vendégek fórja, 18-21. Megyesi, Jámbor-Herceg és Czenczik találataival azonban visszajött a KNKSE, és az 54. percben ismét egál volt, 23-23. Az utolsó hat perc azonban nagyon nem sikerült a kecskemétiek számára, a gyulai kapus, Mike minden lövést kivédett, míg támadásban Szögi és Ilyés góljai végül eldöntötték a két pont sorsát, 23-26.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: - Egész jól kezdtünk, sikerült több góllal meglépnünk még a rengeteg hiba ellenére is. Sajnos ismét egy rossz második félidőt produkáltunk, ami lassan már tendencia a csapatnál. Egy véleményes játékvezetői fújást kaptunk a végjátékban, mégpedig döntetlennél, amiből gyors gólt kaptunk. Sajnos ezt már nem tudtuk megfordítani. Remélem a visszavágó mérkőzésen revansot fognak venni a lányok.

Kecskeméti NKSE – CZ-Gyulasport NKFT 23–26 (12–10)

Női Kézilabda NB II. Dél-Kelet, Felsőház, 3. forduló

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Gulyás, Kolics.

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 12 (3), Megyesi 3, Palotás 3, Kollár 2, Szarvas 1, Vuletity 1, Czenczik 1.

Kiállítások: 12 perc, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3