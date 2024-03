A hazai szurkolók a mérkőzés előtt biztosra vették, hogy győzni fog a csapatuk, de a játékosok is azon a véleményen voltak, hogy begyűjtik a három pontot. Az első félidő viszont nem úgy kezdődött, mint ahogyan azt a nyárlőrinciek várták. Az apostagiak jól védekeztek, és több kontra támadást is vezettek. Igaz, ezek rendre elakadtak a hazai védőkben. A nyárlőrincieknél is hasonló volt a játék menete. A 18. percben egy kapu előtt kavarodás után nagyot védett Csajtai. Két perccel később Szabó Istvánt, a tizenhatoson belül szabálytalanul szerelték, de a játékvezető sípja néma maradt. Öt perc volt hátra az első játékrészből, amikor Bali a balszélről befelé cselezett, majd húsz méterről lőtt, de egy védőről kipattan a labda pontosan Malomsoki elé, aki a kapus lába között lőtt a hálóba 1–0.

A Nyárlőrinc az Apostag ellen lépett pályára

Fotó: Szentirmay Tamás

A második félidőben egy egészen más Nyárlőrinc jött ki a játéktérre.

A kezdés után egy perccel Kovács Mihály a bal oldalon futott el, levitte a labdát az alapvonalig, beadott Malomsoki kapásból fölé lőtt.

Újabb egy perc elteltével Bali lövését a jobb alsó sarokból tolta szögletre az apostagi hálóőr. Az 51. percben újabb nagy helyzetet hagyott ki a Nyárlőrinc. Malomsoki egy csel után lőtt, de ezúttal is védett Csajtai. Az 52. percben Rimóczi jobb oldali beadása után Bali a tizenegyes pontról fejelt a kapuba 2–0. Öt perccel később Ismét Bali lőtt távolról, de Csajtai a kapufára tolta a labdát. A 68. percben ismét nagy helyzetet hagyott ki a hazai gárda. Kovács ezúttal is a bal oldalon cselezte be a magát a büntető területen belülre, de a kapus lábbal védett. Negyedóra volt még hátra a találkozóból, amikor ismét Kovács adott be Pánczél pedig a hálóba továbbított 3–0. A 86. percben Nagy Norbert hatalmas bedobását Túri vette le a büntető területen belül, majd fordulásból a kapuba rúgta a játékszert 4–0. A találkozó utolsó percében Somlai előtt nyílt nagy lehetőség, már csak a kapussal állt szemben, de nem tudott gólt szerezni.

Két ellentétes félidőt láthattak a nézők. Az első játékrészben egyenrangú ellenfele volt az Apostag a Nyárlőrincnek, de a második félidőben kijött a két csapat közötti különbség. A látottak alapján megérdemelt hazai siker született, de nem volt könnyű mérkőzés.

– Eleve nehéz mérkőzésre számítottunk, mert az Apostag küzdős, hajtós csapat, és ez a játékán is megmutatkozott, főleg az első félidőben.

Nagyon mentek minden labdára, de sikerült velük felvenni a harcot. A második félidőre rendesen felébredtünk, és átvettük az irányítást. Az eredményt nézve ennyi nem volt a két csapat között, de mi jobban kihasználtuk a helyzeteinket. Az apostagiak nagyon ügyesek voltak, jól passzoltak. Ezúttal a szerencse is mellénk állt – nyilatkozta Németh Norbert a hazaiak játékosa.

– Bizakodva jöttünk Nyárlőrincre, de nem igazán jól sikerült a felkészülésünk. Az első félidőben partiban voltunk, egy szerencsés góllal szerzett vezetést a hazai csapat. Sajnos egyéni hibáinkból kaptuk a gólokat. A jobb csapat győzött, de sok volt az olyan nüansz, amit nem tudtunk lereagálni. Fizikálisan a végére elfogytunk. A négy gól ellenére voltak a csapatnál biztató jelek – mondta Gelencsér Zsolt az apsostagiak játékosa.