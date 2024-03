A mérkőzés az előzetes várakozásoknak megfelelően óriási és fordulatos csatát hozott.

Kaskantyú, álló sor, balról: Szergej Hleba, Virág Tibor, Tratter Tibor, Kiss Patrik, Oroszi László, Varga Máté, Lasztovicza Ákos, Vereb Dániel. Elöl: Széhn Bencze, Kovács Zsolt, Bartha Roland, Hajdú Norbet, Heiftner Richárd, Bobek Norbert.

Fotó: Filus Tibor

Három alkalommal is vezetett az Akasztó II., háromszor egyenlített a Kaskantyú. Kósa Balázsnak az 5. percben szerzett góljára az ex-akasztói Tratter a 17. percben válaszolt. A 27. percben újra a hazaiaknál volt az előny, Gubán Dániel találatára azonban hat percre rá Oroszi László válaszolt. Suhajda Gergely révén a 36. percben harmadszor is megszerezte a vezetést az Akasztó, az első félidőt azonban nem húzta ki előnnyel, Tratter Tibor ugyanis a 44. percben újra betalált, így 3–3-as állás mellett vonulhattak pihenőre a csapatok. A folytatásban aztán borult az eddigi dramaturgia. A második negyvenöt perc első negyedórájában ugyanis a vendégcsapat játékosa, Kiss Patrik mattolta kétszer Váczi Szabolcsot, a hazai hálóőrt. A 80. percben szerzett Palla Lajos-találattal visszajött ugyan a meccsbe a hazai csapat, több gól azonban már annak ellenére sem esett, hogy a vendégek Tratter kiállítása miatt tíz emberrel fejezték be a mérkőzést. A csoportrangadót így 5–4 arányban a Kaskantyú nyerte, és átvette a vezetést a tabellán.

Fésüs Dávid, az akasztóiak csapatkapitány több mindennel is elégedett lehetett ez után a rangadó után, az eredménnyel azonban nem. – A szezon egyik legfontosabb mérkőzésére készültünk a közvetlen riválisunk, a Kaskantyú ellen. Úgy érzem, hogy az első félidőben a saját játékunkat produkálva eredményesebbek voltunk, hiszen a Kaskantyú inkább pontrúgásokkal tudott partiban maradni. A második félidőben viszont megbosszulta magát a rengeteg kihagyott helyzetünk, amíg az ellenfél kevesebb helyzetből jóval eredményesebb volt. Annak ellenére, hogy a végjátékban emberelőnybe kerültünk, azt sajnos nem tudtuk kihasználni. Aki kilátogatott a mérkőzésre, az egy gólokban gazdag, a végletekig kiélezett mérkőzést láthatott. Gratulálok a Kaskantyú csapatának.

Virág Tibor, a Kaskantyú szakvezetője természetesen mindennel elégedett volt, noha könnyűnek semmiképpen nem volt mondható a kilencven perc. – Mi tagadás, legalább két infarktust kihordtam a meccs alatt. Változatos, jó, végig izgalmas mérkőzés volt, elképesztően nagy nézőszám mellett, közel ötszáz szurkoló figyelte a két csapat csatáját. Ha egy évvel ezelőtt mondják, nem hiszem el, hogy lesz ilyen de most jöttek minket buzdítani nem csak kaskantyúiak, hanem a szomszéd községekből, Páhiból, Csengődről is, ahogy természetesen az akasztóiak is biztatták a sajátjaikat, ennek megfelelően fantasztikus hangulat volt. Arról persze a két csapat is tett, hogy a szurkolótábor tűzbe jöjjön. Az első félidőben oda-vissza rúgta egymásnak a gólokat a két fél, aztán a második játékrészben 5–3 megléptünk, akkor volt még nekünk helyzetünk, nekik voltak kapufáik, majd nekik voltak ziccereik, feljöttek 5–4-re, aztán a hajrában kiállították a csapatkapitányunkat. Akkor az Akasztó már egykapuzott, de közben mi is kihagytunk két százszázalékos ziccert, rúgtunk két kapufát, úgyhogy volt itt minden, mint karácsonykor, dehát miért ne lett volna, hiszen nem karácsony, de húsvét van. A lefújásig csúsztunk-másztunk, a végén alig bírtunk lejönni a pályáról, de megérte. Nagy eredmény ez a számunkra, különösen annak fényében, hogy pokolian nehéz volt számunkra a tavaszi rajt. Kezdtünk Kiskőrösön idegenben, aztán fogadtuk a Kunfehértót, aztán utaztunk Szabadszállásra most pedig Akasztóra. Úgyhogy bár előzőleg nem sokat tettem volna arra, hogy ebből a négy mérkőzésből tizenkét pontunk lesz, de meglett, és elmondhatjuk magunkról, hogy a 2023/24-es idényben minden idegenbeli meccsünket megnyertük. Nagyon egyben van a csapat, természetesen tökéletesen összeállt a társaság, alig várják a meccseket a srácok, most pedig elkapta a fordulatszámot a gárda. Folytatjuk a megkezdett munkát, és reméljük hogy éremmel zárunk, mégpedig minél szebb színűvel. Ezzel együtt továbbra is hétről-hétre a következő ellenfélre koncentrálunk.

Akasztó FC II.–Kaskantyúi FSE 4–5 (3–3)

Akasztó II.: Váczi – Fésüs T. (Szabó Sz. 85.), Kósa, Győrfi (Pecznyik 74.), Suhajda (Szabó A. 91.), Podmaniczki, Gubán, Molnár, Palla, Fásüs D., Hlavács (Tóth S. 68.)

Gól: Kósa az 5., Gubán a 27., Suhajda a 36., Palla a 80., illetve Tratter a 17., 44.-, Oroszi a 33., Kiss P. az 59., 63. percben.

Kiállítva: Tratter a 85. percben.