A két gárda ütközetei az alapszakaszban egy döntetlent és egy hajdúsági győzelmet hoztak. A Kecskemét győzelemmel rajtolt a rájátszásban – 5-4 a DEAC ellen –, míg a Berettyóújfalu a címvédő Haladás otthonában maradt alul 4-1-re. A hírös városiaknál egyre több játékos szereplése válik kérdőjelessé, míg a házigazda MVFC argentin játékossal kiegészülve várhatja a folytatást.

Komoly létszám gondokkal küzd az SG Kecskemét

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskemétnek eddig is több alapembere hiányzott sérülés miatt, elég csak Bencsik Pál, vagy éppen Milosavljevic nevét említeni, de további problémát jelenthet, hogy a kapus, Krajcsi Bence sem lesz bevethető a második felsőházi fordulóban az MVFC ellen. Marko Gavrilovic már-már hozzászokott a gondokhoz, de ettől természetesen nem könnyebb a helyzetük.

– Az idei szezonunk a küzdelemről szól, és arról, hogyan oldjuk meg a nehézségeket. Akármennyire szeretnénk figyelmen kívül hagyni ezeket a tényezőket, most sem tehetjük, mert újabb játékos dőlt ki Krajcsi személyében, aki a DEAC elleni összecsapáson sérült meg. Várjuk még az információkat, mennyi időt vesz igénybe a rehabilitációja. Vannak rajta kívül is maródiak, valamint ketten az utánpótlás válogatottal készülnek most. Mondanom sem kell, hogy mennyire komplikált így a felkészülésünk a következő megmérettetésre. Aki pályára tud lépni, mindent meg fog tenni, és a maximumot fogja nyújtani, ebben biztos vagyok. A Berettyóújfali méltán lehet büszke a múltjára és jelenére, ők az összecsapás esélyesei, de nem feltett kézzel fogunk játszani, ezt megígérhetem – mondta az SG Kecskemét Futsal szerb sportigazgatója a találkozó kapcsán.

Az MVFC Berettyóújfalu–SG Kecskemét Futsal Club mérkőzést csütörtökön 18 óra 30 perckor rendezik a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.