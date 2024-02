A városi derbi tétje a dobogóért zajló küzdelem is volt hazai részről, hiszen a Siland abban a tudatban lépett pályára, hogyha kikap, igen nagy távolságra kerül az érmes helyektől. A ScoreGoal számára a bronz is nagy siker lehet ebben az évben, hiszen csak tavaly nyáron alakult meg a klub tartalékcsapata.

A mérkőzés alaphangját a vendégek részéről Nagy Levente adta meg, aki már az első percben eredményes volt, de Herczeg, Takács és Sándor találataival már a 9. percben 3–1 állt az eredményjelzőn. A ScoreGoal nem esett ettől össze, szünetig sikerült egyenlítenie a „kék oroszlánoknak”, előbb Major, majd Tóth László volt eredménye (3–3).

A második félidőben Takács révén újra a Siland ragadta magához a kezdeményezést és a vezetést, de Tóth második góljával ismét gyorsan válaszolt a ScoreGoal (4–4). Bő tíz perc olt hátra, amikor Tóth Kristóf harmadjára is előnybe hozta a hazaiakat, és a hajráig ezt tartották is. Alig egy perc alatt azonban kétszer is elaludt a Siland védelme, Tóth harmadik és negyedik góljával fordítottak a végig lelkesen küzdő vendégek. Mivel újabb gól már nem született, a ScoreGoal 5–6-ra megnyerte idegenben a derbit, ezzel megerősítette harmadik helyét a tabellán, míg a Siland maradt a negyedik.

A Dirner-Siland hétfőn az éllovas Mórahalom VSE vendége lesz 20 órakor, míg a ScoreGoal szerdán 19 óra 30 perckor a St. Mihály FC-t fogadja a Dunszt Ferenc Tornacsarnokban.

Dirner-Siland FC–ScoreGoal 5–6 (3–3)

Kecskemét. Vezette: Ézsiás Gábor (Juhász László, Farkas László)

Siland: Czakó – Kürtüsi, Takács, Herczeg P., Tóth K. Csere: Sándor, Böde, Márton, Terecskei.

ScoreGoal: Papp Z. – Gáspár, Nagy L., Tóth L., Vári. Csere: Major, Csőszi, Hajnal, Nádudvari, Gondi.

Gólszerzők: Herczeg P. (5.), Takács (8., 23.), Sándor (9.), Tóth K. (29.) ill. Nagy L. (1.), Major (11.), Tóth L. (20., 25., 34., 35.).