Hétfőn este idegenbeli mérkőzés várt volna az NNC Frogs Lajosmizse csapatára a férfi futsal NB III. Csongrád-Csanád vármegyei regionális ligájában.

Fotó: NNC Frogs

A tabella élén álló lajosmizseiek nagy lelkesedéssel várták a találkozót, hiszen tudták, hogy amennyiben Bordányban sikerül megszerezniük a győzelmet, akkor megvédik a bajnoki címüket. Lajosmizsén a matematikusok sem tétlenkedtek, hiszen még a bordányi fellépés előtt kiszámolták, hogy még a győzelem elmaradása esetén is befuthat az élre az NNC Frogs, bár azt nagyon nem szerették volna, ha nem a saját kezükben van a sorsuk. Végül nemhogy számolgatásra nem volt szükség, de elutazásra sem. A Bordány ugyanis hétfőn délután lemondta a mérkőzést – zsinórban immáron a harmadik alkalommal történt ez meg, hogy az ellenfél nem vállalta a meccset. Ez a fejlemény ugyanakkor azt jelenti, hogy a mizsei békák megkapják a győztesnek járó három pontot, ennek következtében a tabella élén behozhatatlan előnnyel rendelkeznek, vagyis megvédték a bajnoki címüket, megnyerték a 2023/24-es bajnokságot.

A bajnoki címnek természetesen örülnek Lajosmizsén, annak azonban nem, hogy nem a pályán, gólokkal biztosították be az újabb aranyérmet. Az egyesület közleményben gratulált a másik két, a dobogón végzett gárdának, a Mórahalom VSE-nek és a kecskeméti ScoreGoal Pro-Sport Futsal Kft. csapatának, majd köszönetet mondott a szponzorainak és a szurkolóinak.

„A támogatóinknak ismét köszönjük, hogy az idén is olyan stabil hátteret biztosítottak a számunkra, hogy nekünk csak a futsalra kellett koncentrálni, mivel minden, a versenyeztetéshez szükséges feltétel rendelkezésünkre állt – állt a klub közleményében. – Nagyra becsüljük, hogy sokan már évek óta folyamatosan támogatnak minket és nagyon örülünk, hogy idén még további, új támogatók bizalmát is elnyertük. A legnagyobb köszönet mégis és mindig a szurkolóknak jár. Nehéz pillanatokon segítettétek át a csapatot idén is: utolsó percekben megfordított mérkőzéseken végig kitartottatok mellettünk, idegenben hazai pályát varázsoltatok és a hazai meccseken NB III-as nézőcsúcsot hoztatok. Méltóképpen szeretnénk búcsúztatni az idei szezont és veletek együtt megünnepelni a második aranyérmünket, így bajnokavatót szervezünk” – ígéri a közlemény.

A bajnokavatót március 13-ára tervezik, amikor is a Dunaújváros NB II.-es csapatával játszanak egy edzőmérkőzést, és eme találkozó keretében, a szurkolóikkal együtt tervezik megünnepelni a második futsal bajnoki címüket.