Adódik a kérdés, hogy a vezetőedző mennyire elégedett a csapat őszi teljesítményével, az őszi részeredménnyel. – Felemás érzések kavarognak bennem az ősszel kapcsolatban – válaszolta Szrenkó István. – Az első öt csapatból – akik véleményem szerint papíron erősebbek nálunk – négyet legyőztünk. Viszont azokkal az együttesekkel, akik nagyjából azonos szinten vannak velünk vagy talán némileg gyengébb játékerőt képviselnek, nem tudtunk mit kezdeni. Ebbe persze belejátszik az is, hogy csak heti kettőt edzünk, nem pedig hármat, márpedig egy vármegye egyes csapatnak hármat kellene edzenie. Az mindenképpen jelentős előrelépés, hogy megtanultunk hatékonyan védekezni az erősebb csapatok ellen, megtanultuk azt, hogy hogyan kell megkontrázni egy erős ellenfelet, de abban, amikor nekünk kellene irányítani a mérkőzést, sajnos gyengébbek vagyunk. Ezen kellene javítanunk. Ehhez kellene a jelenleginél jobb edzéslátogatottság. Elég ránézni a tabellára az idei szezonban, látszik, hogy rendkívül szoros. Bárki meg tud verni bárkit. Aki jobb napot fog ki, vagy mentálisan jobban rá tud készülni a meccskre, azok nyerik meg, magyarán nüanszok döntenek mérkőzéseken. Az igaz, hogy az ősz végére átléptük a tizenhárom pontos határt, de ettől függetlenül ebben a félszezonban érzésem szerint sokkal több volt. A végére el is fogytunk, így aztán sokszor ifjúsági korú játékosokkal kellett kezdenem. Ennek is megvan a hozadéka, hiszen van két-három olyan játékosunk, aki nagyon sokat fejlődött, ma már bármikor bemerem őket rakni a felnőttbe. El kellene érnünk azt, hogy minél több akasztói játékos legyen a csapatunkban, mivel volt egy-két olyan meccs, amikor azt éreztem, hogy nem érzik át a srácok azt, hogy milyen az akasztói mezt felvenni, milyen elkötelezettséget jelent Akasztón futballozni. Elsősorban a szurkolóink felé, akik nehezebb periódusokban is mindig a csapat mögött állnak. Azt ugyanakkor el kell ismernem, hogy érzésem szerint sok szurkolónk nem bízik az ifjúsági játékosainkban. Márpedig meggyőződésem, hogy igenis meg kell adni nekik a bizalmat, és biztatni kell őket. Nem szabad rögtön az első rossz labdaérintésnél beszólni nekik valamit, hanem biztatni kellene őket, mert az akasztói gyerekek akkor fogják érezni azt, hogy szeretik őket itt.

Mérkőzésekre lebontva is nyilvánvaló, hogy melyik meccsekre emlékeznek örömmel, és melyek azok, amelyekre mielőbb érdemes volt fátylat borítani. – A jól sikerült meccseink sorában egyértelműen a 2. helyen telelő Soltvadkert, a dobogó harmadik fokán befutó Jánoshalma, és az éllovas Kunbaja ellen aratott győzelmeinket említeném ki, de komoly fegyvertény volt a Tiszakécske II. ellen aratott sikerünket is, de a második fordulóban a Hartán elért győzelem is emlékezetes. Halkan ozzátenném, hogy nagyon régen volt már olyan, hogy a nagy szomszédvéri rangadókon – gondolok itt a Soltvadkert, a Harta és a Kiskőrös elleni derbikre – hét pontot szereztünk. Néhány meccs igen rosszul esett mindenkinek. Vereséggel kezdtünk hazai pályán a Kecel ellen egy olyan mérkőzésen, amit az első félidőben lezárhattunk volna. Kudarv colt a Kecskeméti LC elleni hazai találkozónk, azon nem tettük oda magunkat teljesen, és egygólos vereséget szenvedtünk. Az a három pont nagyon hiányzik. Csalódást jelentett még a Kalocsán elszenvedett vereség. Ott azonban nbagyon sok volt a hiányzó, és ott indult be egy negatív folyamat. Rengeteg lett a hiányzó, séróéls és betegségek miatt, és azt érzem, hogy volt egy törés a csapatban. Fájó vereség a Baja ellen vereség, de arra a meccsre szinte már teljesen elfogytunk. Negatívum még az is, hogy a hetedik helytől lefelé elhelyezkedő csapatok közül csak a Bácsalmást és a Hartát tudtuk legyőzni. A kudarcok elemzése során ugyanakkor nem szabad megfeledkeznem egy objektív körülményről, sajnos nem volt két olyan mérkőzés, amikor ugyanazzal a kezdő csapattal tudtam volna felállni.

A vezetőedző nem zárkózott el attól, hogy kiemeljen néhány játékost, aki a teljesítmény alapján ezt kiérdemelte. – Akit elsőként szeretnék kiemelten megemlíteni, az Németh Zsolt, a kapusunk. A csapatkapitány egész ősszel hozta azt a formát, ami elvárható tőle, nagyon odatette magát az edzéseken is. Mostanra lett nyilvánvaló igazán mindenki számára, hogy miért is ő a csapatkapitányunk. Ha kellett rendet rakott, beszélt másokkal, az idén is példamutató volt a hozzáállása is. Nagy Attilát szintén kiemelném, az edzéslátogatottság miatt is, mivel minden edzésen ott volt onnantól kezdve, hogy ide igazolt hozzánk. Ezt a hozzáállás, illetve azt, ahogyan a fiatalokhoz viszonyul, tanítani kellene. A Kecelről igazolt triót, Herczeg Pétert, Sendula Pétert és Doszpod Tamást is ki tudom emelni: feldobták az öltözőt, jó hangulatot hoztak be. ÉS erre is nagyon nagy szükség van, hiszen ha az öltözőben rendben vannak a dolgok, akkor a csapat körül is rendben van minden. Ki szeretném még emelni a hat ifjúsági játékosunkat, akik nagyon sokat segítenek az edzéseken és a meccseken is egyaránt. Ők Fábián Péter, Szrenkó Attila, Szabó Ákos, Szabó Norbert, Torgyik Tamás és Szabó Márk.

Ami a keretet illeti, különösebb változásra, sem negatív, sem pozitív változásra nem számít. – Igazolni télen nagyon nehéz. Ilyenkor nem csak a játékos saját maga dönti el, hogy hol folytatná szívesen, ilyenkor a klubjával is sokat kell egyeztetni. Én egyébként minden játékost sajnálok, aki távozik tőlünk, nagyon meg tudom őket szeretni, néha ez is a bajom. Egy biztos: jó lenne, ha ez a csapat együtt tudna maradni, és ha sikerülne összehoznunk egy nagyon jó alapozást. Utóbbi azt is jelenti, hogy ideális lenne, ha mindenkinek meglenne a legalább heti két edzés. Csináltunk mi már nagyon jó tavaszt, nem is olyan régen, és akár meg is ismételhetnénk az idén is, de ahhoz szükség van mindenkire. Természetesen a szurkolókra is. Ezúton is szeretném megköszönni a szurkolóknak az egész őszi szezonban a biztatást, azt, hogy kijártak a mérkőzésekre. Nagyon nagy szükség van rájuk. Nagyon jó nézőszámaink vannak, a megyében az egyik legjobb. Azt kívánom, hogy tartsák meg a jó szokásukat a szurkolóink!

Judák László, a klub technikai vezetője elmondta, hogy a keret január 12-én kezdte meg a felkészülést. Változatlan formában, tehát sem érkező, sem távozó nincs, egyelőre. A programban heti három edzés szerepel, majd jaunár utolsó hétvégéjétől kezdve egy-egy fellészülési mérkőzés is. Január 27-énb, szombaton délelőtt tizenegykor a BLSZ egy éllovasát, a Csepel FC-t fogadják. Ráegy hétre a Tolna vármegyei első osztályban szereplő ASE Paks lesz az ellenfél, az időjárás függvénye, hogy azt a mérkőzést hol vívják meg. Február 10-én, szombaton 11 órakor mindjárt egy szomszédvári derbit modelleznek, ugyanis a Kiskőrösi LC-t fogadják, egy hétre rá, szintén 11 órakor pedig a Pest vármegyei harmadosztályú Dömsöd látogat Akasztóra. Feubrár 25-én pedig már indul a bajnokság: Kecelen kezdi meg a szereplését az Akasztó.