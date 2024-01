A remek szereplés után a Nemzeti Sportnak így nyilatkozott Kovács Miklós: „Nagyon kemény volt az elmúlt két nap: hatalmas dűnéken, puha homokon autóztunk, nagyon sokan felborultak, elakadtak, húzgáltuk az ellenfeleket a sivatagban. Pályafutásom legnehezebb két napja volt: néha azt sem tudtam, hol vagyunk, a semmi közepén, sátorban aludtunk, kommandós kaját ettünk, szóval tényleg vérbeli Dakar-szakaszon vagyunk túl. Szerintem a szervezők egy kicsit túl is lőttek a célon. Volt olyan tölcsér, amiből csak tolatva tudtunk kimenni, mondta is a navigátorom, Czegó, hogy ezt pontozni kellene, ahogy háttal kiugrattunk a gödörből. Ezt a szakaszt még jó sokáig nem fogjuk elfelejteni: szereltünk, mentettünk, mentünk a saját tempónkban.” A benedeki pilóta azt is elmondta, hogy akadt egy kis műszaki hibájuk, de azt a szombati szünnapon megoldja a csapat, és mennek tovább.

Vasárnap a hetedik szakasz útvonal igen hosszú lesz, mert 837 kilométer össztáv teljesítése vár a versenyzőkre. A Scania Hyenanák vasárnap Rijád és Al-Duwadimi között technikás részeken kell teljesíteni, amiben lesz kanyonlabirintus és intenzív dűneszakasz is. A rali január 19-ig tart Szaúd-Arábiában.