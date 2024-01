– Szegény kocsink kivan és mi is – summázott a fárasztó nap után Kovács Miklós, aki abban reménykedett, hogy Scania Hyenával sikerrel teljesítik a hátralévő szakaszokat. Kedden a Hail és Alula között 639 kilométeres etap vár a mezőnyre, akik ezúttal is sziklás, nehéz terepen navigálnak a hegyek között. A Qualisport Racing tetemes időbüntetést is kapott a múlt heti 48 órás szakaszt követően, amikor rendezői utasításra több egységgel együtt, nem teljesítette a pálya egy részét. A kamionosok mezőnyének élbolyában továbbra is cseh és holland kamionok találhatók

Szomorú hír is beárnyékolta a hétfői versenynapot. A rali második szakaszán, január 7-én súlyos balesetet szenvedett spanyol motoros, Carles Falcon elhunyt. A TwinTrail Racing 45 éves versenyzőjét balesete után mesterséges kómában tartották. A spanyol motoros a Dakar történetének harmincharmadik olyan indulója, aki életét vesztette a verseny során.