Az októberi, fővárosi meccsen 3–3-ra végeztek egymással a felek. Ez az eredmény most egyik csapat számára sem lenne megfelelő, főleg a lila-fehéreknek kéne égetően a három egység az egy helyett. A kecskeméti NB I.-es futsalosok már biztosan ott lesznek a felsőházi rájátszásban, jelenleg a tabella 5. helyéről várják a 19. fordulót. Az Újpestnek még a maradék négy körben van sansza kivívni, hogy a legjobbak között folytathassák, most a 9. pozíciót foglalják el a tabellán a vendégek. A Kecskemétnek sem mindegy, milyen eredmény születik, ugyanis a sorsolásuk szempontjából az Újpest elleni hazai meccs azok közé tartozik, melyet feltétlen meg kellene nyerni, ha versenyben akarnak lenni a dobogós helyezésekért, és az ezzel járó pluszpontokért a felsőházban.

– Hasonló cipőben járunk most is, mint már korábban többször a szezon során. Most is lesz egy-két hiányzónk. A feladat adott: egy kiváló minőséget képviselő, szervezett csapat, az Újpest ellen kell sikerrel járnunk. Ellenfelünk számára ez a meccs az egyik utolsó szalmaszál, hogy kiharcolják a felsőházi rájátszást, így vélhetően kettőzött erővel készülnek a hétfői ütközetre. Mi már biztosan ott leszünk a legjobbak között, ám ez a tény nem azt jelenti, hogy ne kéne mindent megtennünk, hogy tovább gyarapítsuk pontjaink számát. Fontos lenne egy újabb siker, hiszen nem mindegy, hogy hányadik helyről és hány hozott egységgel vágunk majd neki az alapszakasz utáni küzdelmeknek. Kemény mérkőzésre számítok, ahol mindkét fél a maximumot fogja kitenni a pályára. Szurkolóink biztatására számítunk ezúttal is, remélem, sokan ott lesznek a lelátókon – mondta Marko Gavrilovic sportigazgató a mérkőzés kapcsán.

A SG Kecskemét Futsal–Újpest FC-220 Volt mérkőzést hétfőn este 6 óra 30 perckor rendezik meg a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.