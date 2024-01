Bácsbokodon az idén is megrendezték a Téli Kupát, azt a tornát, amelyben minden évben a vármegyei harmadosztályban szereplő együttesek csapnak össze. Rendre a Déli csoport szereplői, az idén azonban – egyéb elfoglaltságok miatt – csak nyolc csapat nevezett, így – amint azt Aladics Tamás, a torna főszervezője elmondta – meghívást kapott a Közép csoportban szereplő Balotaszállás és a Nyugati csoportban szereplő Bátya is. (Utóbbi gárda máris jelezte, hogy jövőre is szívesen vennének részt a déli dzsemborín.)

Az A csoportba a Bácsborsód, a Bácsbokod, Gara, a Hercegszántó és a Kenderes kapott besorolást, a B csoportba került a Balotaszállás, a Bátya, a Katymár, a Madaras és a Tataháza. Az A csoport mindjárt egy Borsód-Bokod derbivel indított, 1–0 arányban nyertek a Borsódiak, de derbi volt szinte az egész csoportkör. Az A csoport végeredménye: 1. Bácsborsódi SK 9, 2. Garai KSE 9, 3. Kenderes SE 7, 4. Bácsbokodi SK 4, 5. Hercegszántói FC 0.

A B csoport kínálatából elsősorban a Katymár és a Madaras derbije emelkedett ki szomszédvári rangadóként, ezt a Katymár 2–1-re nyerte. A Katymár egyébként is a legjobban teljesített a B csoportban, hiszen ők végeztek az élen. A B csoport végeredménye: 1. Katymári FC 10, 2. Bátyai SE 7, 3. Madarasi SE 6 (gólkülönbség: +6), 4. Balotaszállási FC 6 (gólkülönbség: +4), 5. Tataháza SE 0.

A két csoport első három helyezettje jutott be az elődöntőbe, a Katymár legyőzte a Garát, a Borsód a Bátya, a Madaras pedig a Kenderest. Ezután következett a döntő, amely körmérkőzéses rendszerben zajlott, tehát a három, az elődöntőbe jutott csapat vívott mind a két ellenfelével egy-egy meccset, ennek volt betudható, hogy a Madaras és a Katymár a selejtezőkör után még egyszer megmérkőzött.

A döntő eredményei: Katymári FC–Bácsborsódi SK 4–2, Madarasi SE–Katymári FC 0–8, Bácsborsódi SK–Madarasi SE 6–2.

A szinte kora éjszakába nyúló tornán – áramszünet miatt is tolódtak a meccsek – az első helyen végzett tehát a Katymár, a második lett a Bácsborsód, a 3., pedig a Madaras. A torna gólkirálya a katymári Hamvas Roland lett, a legjobb kapus címet a szintén katymári Nagy Eliot érdemelte ki, a legjobb játékosnak járó díjat pedig a Bácsborsód labdarúgója, Szilasi Richárd vehette át.

– A keretünk hamar összeállt, szinte mindenki tudott jönni, így pillanatok alatt kialakult a nevezhető 15 fős keret – tekintett vissza a tornagyőztes Katymár elnöke, Nagy Zorán csapata teljesítményére. – A csapat nagy részét olyan játékosok tették ki akik minden kispályás tornán egy csapatban szerepelnek, név szerint az Extrában, amivel már a környék összes kispályás tornáját sikerült legalább egyszer megnyernünk. Az első csoportmérkőzést a Balotaszállás ellen játszottuk, ezt 1–0-ra sikerült megnyernünk. Öröm volt az ürömben, hogy ezen a mérkőzésen bokasérülést szenvedett csapatunk egyik motorja, Hegyi Dávid, így a továbbiakban már nem tudtunk számolni vele. A következő találkozón biztosan vertük 3–0-ra a Tataházát. A harmadik csoportmeccsvolt a szomszédvári derbi, ugyanis a Madarassal néztünk szemben, és a várakozásoknak megfelelően egy igazi rangadó lett az a meccs. 2–1 arányban győztünk, lehetett vona nagyobb is a különbség, viszont a Madaras jól állta a sarat a támadófocink ellen. A csoport utolsó mérkőzésén a Bátya volt az ellenfelünk. Nagyon szép, passzolós játékot játszottak, így szereztek ellenünk egy kipasszolt akcióból az első félidő végén vezetést, melyet a 2. félidőben Rácz Ádám egy egyéni akcióból tudott egalizálni. A mérkőzés képe alapján gazságos döntetlen született. Az elődöntőben az A csoportban a 2. helyen befutott Garát sorsolták ellenfelünknek, ezt a mérkőzést 6–0-ra nyertük. A döntő első meccsén a Bácsborsóddal játszottunk. A Borsód kétszer is vezetett ellenünk, de a második félidőben eredménye támadó játékkal megtudtuk fordítani az eredményt, 2–2-es állásnál két és fél perc alatt két szép találattal sikerült eldöntenünk a magunk javára a meccset. A döntő másik mérkőzésén újra a Madaras volt az ellenfél. Tudtuk, hogy le kell támadnunk őket, ennek köszönhetően már 30 másodperccel a kezdő sípszó után megszereztük a vezetést, és mivel nem álltunk le, a 4. percben már 3–0-.ra vezettünk. A szemmel láthatóan egyre jobban fáradó Madarast további nyomás alá helyeztük ami meghozta eredményét, ezen a találkozón már nem tudták tartani a lépést, a végeredmény 8–0 lett.

Ezzel tornagyőztes lett a csapat. – Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a kupát – értékelt Nagy Zorán. – Kiemelni nem akarok senkit a csapatból, mindenki a legjobb formáját nyújtotta. A nézőktől a végén lehetett hallani, hogy lám, nem borult a papírforma, ugyanis a nézők többsége katymári győzelmet jósolt. Örülök, hogy sikerült is összehoznunk. Külön öröm számunkra, hogy két különdíjasunk is lett, Hamvas Roland a gólkirályi címet, míg Nagy Eliot a legjobb kapusnak járó díjat vehette át. Büszke vagyok a csapatra, köszönjük az ellenfeleknek a jó mérkőzéseket, Aladics Tamásnak pedig a kitűnő szervezést -jelentette ki.