Az alapszakasz első felében, az őszi idényben a ScoreGoal Kecskemét Lakiteleken fogadta az MVFC Berettyóújfalu csapatát, akkor 2–2-es döntetlenre végzett a hírös városi gárda a neves ellenfelével. A hétfő esti visszavágó igazi pikáns rangadónak ígérkezik. Nem utolsósorban azért, mert bár a tabellán a felek között három hely a különbség a Berettyóújfalu javára, a két csapatot ugyanakkor mindössze egy pont választja el egymástól. A házigazda jelenleg 39 ponttal a második, míg a hírös városiak harmincnyolccal az ötödikek. Igazi hatpontos mérkőzést vívnak ma tehát a kék oroszlánok.

– A Berettyóújfalu a bajnokság egyik legkiválóbb együttese, és idén is jó esélyeik vannak arra, hogy a döntőbe kvalifikálják magukat – mutatta be az ellenfelet a kecskemétiek sportigazgatója, Marko Garvilovic. – Minőségi játékosok alkotják keretüket, a szakmai munkát pedig Trencsényi János kiválóan menedzseli. Pár napja megmutatták a címvédő Haladás otthonában, hogy milyen játékerőt képviselnek, alaposan megizzasztották a szombathelyieket. Az Újpest legyőzése után már minden idegszálunkat az MVFC-re irányítottuk, és megkezdtük a felkészülést a mérkőzésre. Megvan a tervünk, hogy hogyan tudunk eredményesek lenni idegenben. Úgy gondolom, hogy bár nem mi vagyunk az ütközet esélyesei, az esélyünk megvan arra, hogy megnyerjük ezt a csatát. Mindenki motiváltan várja a megmérettetést. Szeretnénk megmutatni, hogy mi is a legjobb együttesek között vagyunk az NB I.-ben.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.