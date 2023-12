– Az eredményesség terén többet vártunk természetesen, mert a 14. helyen állunk, ami jelenleg kiesést érne. Ettől függetlenül viszont az látszik, hogy sokkal tapasztaltabbak lettek a fiatalok ezalatt a néhány hónap alatt, játékban is fejlődtünk, így bizakodhatunk a jövőt illetően. Júniusban kezdtük el a munkát, akkor alapcsapatból öt-hat játékos úgymond kiöregedett és távozott. Megmaradt így egy hasonló számú mag, mely már az előző szezonban is játszott a bajnokságban, illetve hozzájuk csatlakoztak olyan U19-es játékosok, akikről úgy gondoltuk, hogy megütik ezt a szintet. Könnyebbséget jelentett, hogy ezek a játékosok már tavasszal is ott voltak edzéseken, így tudtuk, hogy mire számíthatunk tőlük. Így alakult ki nyár elejére egy 18 fős keret, sok 2005-ös és 2006-os születésű fiatallal.

A védekezésben már előre lépett a gárda, tavasszal a támadójátékon kell, majd erősíteni.

– Fontos volt, hogy rendben legyen a védekezésünk, mert eleinte meccsenként kettő gólt is beszedtünk átlagban, ami nagyon nem tetszett. Ezt jelentősen le tudtuk csökkenteni, nagy hangsúlyt fektettünk erre. Sokat elmond, hogy a hetedik helyen állunk a kapott gólok tekintetében a csoportunkban, de a teljes NB III-as mezőnyt tekintve is jónak nevezhető a 26 találat. Egy évvel ezelőtt fél év alatt 40 gólt kaptunk, miután megalakult az NB III-as gárda, ez is jó összehasonlítási alap. Ami hátrányunk viszont, az a góllövés.

Vannak minőségi támadóink a fiatalok között, de itt látszik igazán annak a csibészségnek a hiánya, ami akár egy idősebb védő vagy kapus ellen sokat érhet majd később.

Ez sokszor visszaköszön, a helyzeteink szinte mindig megvoltak, de mindig egy pici dolgon elcsúszott az, hogy ezeket gólra váltsuk. Ebben sokat kell fejlődnünk. Voltak fájó pontok is persze a szezonban, a Körösladány ellen öt perccel a vége előtt még vezettünk, mégis kikaptunk, de az utolsó pillanatokban mentett pontot ellenünk a Martfű és a Dabas is. Ezek a pontok jól jöttek volna, de ez volt talán a tanulópénz, még ha ez esetünkben nem is volt olcsó mulatság.

A teljes interjú podcast formában alábbiakban hallgatható meg.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.