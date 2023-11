Majd nem napra pontosan egy évvel ezelőtt távozott Visinka Ede, a Tiszakécskei LC edzője. Most megint vezetőedző nélkül maradt a Tisza-parti kisváros csapata, mert már nem Vas László látja el a feladatokat. Helyette megbízott edzőként Toldi Gábor fogja majd irányítani a csapatot, amíg az elnökség nem találja meg a vezetőedzői posztra a megfelelő szakembert. Többen is találgatják azt, hogy mi van ennek a hátterében. Tény és való, hogy az utolsó, ajkai bajnoki mérkőzésen nagyon gyengén játszott a csapat. Vas László hiába próbálta hangos szavakkal irányítani játékosait, ezúttal sem talált meghallgatásra. A vezetőedző több elmúlt mérkőzés után is jelezte az újságírók felé, hogy a csapata nem azt játssza, mint amit kért tőlük. Az, hogy ez szándékos volt, vagy sem, nem a mi dolgunk eldönteni. Mi mindenesetre megkérdeztük Balázs Benjamint az elmúlt időszakban történt eseményekről. Az Ajka ellen kupa- és bajnoki mérkőzést is játszott a csapat, az elsőt megnyerte, a másodikat elveszítette.

– A kupameccsen főleg azok a játékosok játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy cserék voltak, mondta Balázs Benjamin, aki a kupamérkőzésen csapatkapitányként szerepelt. – Látszott rajtuk, hogy meg akarják mutatni Vas László vezetőedzőnek, hogy igen is lehet rájuk számítani. Azon a mérkőzésen én is játszottam, de hamar piros lapot kaptam. A fiúk hatvan percig emberhátrányban voltak, és küzdöttek egymásért. Jó volt látni kívülről is, hogy igazi csapategység van közöttük. Utána következett a bajnoki mérkőzés, ahol az Ajka teljesen mást játszott, és mi sem voltunk annyira aktívak, mint a kupatalálkozón. Sajnos ott sok minden nem úgy működött, ahogyan kellett volna. A hétfői edzésen tudtuk meg, hogy a mester felmondott, amit a vezetőség elfogadott. Nem mondom azt, hogy az edző és a játékosok közötti viszony rossz volt, de több játékos feszült volt, nem nagyon találta a helyét, és nem mindig értett egyet azzal, amit Vas László kért tőlünk. Ennek lehetett előszele, már csak azért is, mert a tabellán elfoglalt helyünk jelenleg a kiesést jelenti. A nyáron sok új játékos érkezett hozzánk, de senki sem azt várta, hogy így fogunk szerepelni. Még van négy mérkőzésünk, ez alatt Toldi Gábor irányítása mellett készülünk. Szeretnénk ezekből a mérkőzésekből minél többet kihozni, hogy versenyben maradjunk. A legfontosabb célunk a bennmaradás, ennek első lépése lehet a vasárnapi, Gyirmót elleni győzelem.

Sokak szerint ez a csapat sokkal többre érdemes a játékosok tudása alapján, mint amilyen pozíciót elfoglal jelenleg a tabellán. Ezzel kapcsolatban Balázs Benjamin azt mondta, hogy nem elég a minőség, jó csapatszellem is kell. Amikor ő Tiszakécskére érkezett 2022 januárjában, akkor az utolsó helyen álltak, de akkor nagyon jó csapatszellem uralkodott, jó volt az öltözői hangulat, amire jó visszaemlékezni. Talán annak is köszönhető, hogy akkor sorozatban nyerték a mérkőzéseket. Véleménye szerint lehet, hogy akkor nem voltak olyan minőségű játékosok, mint most, de akkor egy irányba húzott mindenki. Elmondása szerint most is össze kell fogni, és megmutatni azt, hogy egységesek. A cserék ne legyenek megsértődve, a kezdők pedig mutassák meg, hogy miért ők a kezdők. Bízik abban, hogy felébrednek majd a csapattársai.

– Toldi Gábor ismer minket, minden bizonnyal a labdarúgásról más a véleménye, mint Vas Lászlónak volt. Biztos, hogy lesz változtatás, és új impulzust is kapunk. Nekünk mindenképpen nyerni kell vasárnap. Ahhoz, hogy sorozatban nyerni tudjuk a mérkőzéseket, nagyon sok mindennek össze kell állni. Bízom a csapatban, és látok benne annyit, hogy össze tudja szedni magát. Véleményem szerint hazai pályán bárki ellen van lehetőségünk. El kell kezdeni gyűjteni a pontokat, tette hozzá Balázs Benjamin.

A Tiszakécskei LC–Gyirmót FC Győr találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban.