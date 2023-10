Szabó István csupán két helyen változtatott az FTC elleni meccshez képest, bekerült Pálinkás és Zsótér. A mérkőzést nagy lendülettel kezdte a hazai csapat, ennek eredményeként a 8. percben Holdampf és Zeke párharca során a kecskeméti balhátvéd rálépett a hazai csapatkapitány lábára a tizenhatoson belül, amit videózás után meg is adott a játékvezető. Vancas nem hibázott, higgadtan begurította labdát (1-0). A 16. percben Horváth válaszolhatott volna 16 méterről, lövése azonban mellé pattogott. A 17. percben megduplázta előnyét a hazai csapat, Pernambuco jobbról tekert középre ballal, Gera pedig néhány méterről a léc alá csúsztatott (2-0). A folytatásban mezőnyben, inkább hazai labdabirtoklás mellett csordogált a mérkőzés, a 31. percben egy Pálinkás fejes adott némi sanszot a gólszerzésre, de ezt kivágták a kapu torkából. A hosszabbításra felpörögtek az események: előbb Vallejo fejelt fölé egy beadást, majd a másik oldalon centikkel maradt le Zeke beadásárról Horváth, hogy aztán a kontrából Pernambuco lőhessen, amit Vargának kellett fölé tolnia.

Szünetben cserékkel próbált változtatni Szabó István, ami jól sült el. Ugyan az 53. percben Szatmári néhány méterről mellé lőtt egy nagy helyzetet, de ezután inkább kecskeméti lehetőségek jellemezték a találkozót. Az 58. percben Leoni tört be balról, lövését azonban Odyntsov védte, ahogy a szöglet után Szalai fejese is a kapusról jött le. Horváth előtt adódtak ezután sanszok, Szatmári azonban blokkolta első lövését, a lecsorgót pedig már nem tudta eltolni a kapus mellett. A folytatásban távolról is próbálkozott, ez azonban célt tévesztett. Zsótér is majdnem meglepte a hazai portást, de léc alá tartó beadását ki tudta ütni a Odyntsov. A 70. percben aztán a DVTK hosszabb periódus után gólra váltotta első helyzetét, Lukácstól indult a bal oldalon az akció, majd a pontos centerezés után Jurina az üres kapuba kellett csak passzoljon (3-0). A 77. percben megint Horváth lépett el védője mellett, ballal a rövid felsőt célozta, ez azonban az oldalhálóban kötött ki, egyszerűen semmiből sem sikerült gólt szereznie a vendégeknek. A 85. percben aztán Horváthot rúgták meg egy tömegjelentben, amiért jött a büntető, őt ezt be is lőtte (3-1), kialakítva a végeredményt.

Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE 3-0 (2-0)

Miskolc, 7292 néző. V: Káprály (Becséri, Csatári)

DVTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Bárdos, Stephen – Vancas (Klimovich 74.), Vallejo, Holdampf (Bényei 81.) – Lukács D. (Acolatse 74.), Edomwonyi (Jurina 23.), Pernambuco (Jurek 81.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej

KTE: Varga B. – Szűcs K., Iyinbor (Nagy O. 55.), Belényesi, Szalai G. (Katona L. 82.), Zeke (Leoni 46.) – Szuhodovszki, Vágó (Meszhi 74.), Zsótér – Horváth K., Pálinkás (Szendrei 46.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Vancas (10. – büntető), Gera (18.), Jurina (70.) ill. Horváth K. (85. – büntető)

Kunyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője: – Megérdemelten győztünk véleményem szerint. Sok helyzetünk volt, amiből lehetett volna nagyobb különbségű siker is. Kicsit úgy éreztem, hogy visszább vettek a játékosaim a biztos előny tudatában, aminek nem örülök, mert nem akarom, hogy az ellenfélnek lehetőséget adjunk a felzárkózásra. A kapott gólt sajnálom, mert ellenfelünknek nem voltak ezen kívül nagy ziccerei, nekünk ugyanakkor igen. Gratulálok a csapatnak a szurkolótábornak is!

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten nyert a hazai csapat. Az első félidőben nem voltam elégedett, szerettük volna lassítani a játékot, hiszen ez volt a harmadik meccsünk egy hét alatt. Az első gól döntő fontossággal bírt, hiszen nekünk nem volt mindegy, hogy futni kell-e az eredmény után ebben a helyzetben. Ennek ellenére jött a jogos büntető, majd rá gyorsan a második gól. Rendezni kellett a sorokat a szünetben. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy tartani akartuk a labdát, abból megbontani a széleket, támadásokat vezetni. Ez többször sikerült is. Sajnálom ennek tükrében a harmadik gólt, hogy nem sikerült azelőtt szépíteni, mert az megpecsételte a sorsunkat. Arra büszke vagyok, hogy a második félidőben volt tartásunk, magasabban futballoztunk és megvoltak a lehetőségeink, ez persze nem változtat a végeredményen. Két ellentétes félidőt láthattunk ilyen szempontból. Úgy gondolom, mindenki tudja milyen gondokkal küzdünk a sérülések terén, de ezzel eddig sem mentegettük magunkat. Most ebben a helyzetben vagyunk, a csapat most is becsülettel hajt, remélem a következő héten ez jó eredménnyel társul már.