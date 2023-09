Tizenhét év után, amikor a Félmaraton volt a fő versenyszáma a Hírös félmaraton rendezvénynek, az idén először lehetett maratoni távot futni a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A szervezők lázasan készültek az eseményre, még az iskolások számára is megszerveztek egy toborzó kampányt a Patai család jóvoltából, ennek is köszönhetően gyűltek is szépen a nevezések.

A versenyt megelőző napon, szombaton az idő nem fogadta kegyeibe a rendezőket, olyannyira, hogy az előkészületek során több alkalommal is félbe kellett szakítani a munkálatokat. Az égi áldás szünetében aztán gyorsan kiépült a versenyközpont. 15 órától már át lehetett venni a másnapi versenyre a rajtszámokat. Jónéhányan éltek is a lehetőséggel, sőt voltak, akik ekkor döntötték el, hogy részt vesznek a futáson.