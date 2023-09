– Meglehetősen régóta megvolt már a nyitottság arra mind a két klub, a Kecskeméti RC és a HÉP-Röpke SE részéről is, hogy egy irányítás alá kerüljön Kecskeméten mind a két, a férfi- és a női felnőtt szakág – mondta Erki Milán, a kecskeméti hölgyek vezetőedzője. – Most lehetőség nyílt ezt megvalósítani, úgyhogy a tavalyi idény zárultával azon kezdtük el dolgozni, hogy ezt meg is valósítsuk. Mindezt sikerrel tettük, így aztán a női szakág teljes kerete átigazolásokkal átkerült a Kecskeméti RC-be. A férfiszakág tehát a női szakággal bővült, ami harmincöt játékost jelent jelenleg az utánpótláscsapattal együtt, és mostantól mi is Kecskeméti Röplabda Club Röpke SE néven indulunk, lényegében tehát új szakosztály leszünk a KRC-ben.

A felkészülést éppen egy hónapja kezdték meg, augusztus 7-én. – Intenzív munka áll mögöttünk – jelentette ki a vezetőedző. – Reggelente heti három kondicionális edzést vezényeltünk a keretnek, illetve hetente háromszor délutánonként jómagam vagy a munkámat másodedzőként segítő Farkas Péter tartottunk a társaságnak labdás edzéseket. A helyszínek tekintetében a változatosság jellemezte a felkészülést. Az első héten a Kocsis Pál iskolában kezdtünk – amíg a KESI-nek nem kezdődtek el ott az edzései –, a második héten a Bolyai gimnáziumban tudtunk edzeni, azután következett a Zrínyi általános iskola, és az első három hét lezárultával beállt az állandó gyakorlat. Vagyis hétfőn a Zrínyiben, kedden a Rákócziban, szerdán és pénteken pedig a Kocsisban tréningezünk. Tehát akár a Rákócziban, akár a Kocsisban vívjuk majd a hazai bajnoki meccseinket, számunkra mind a kettő a szó igaz értelmében hazai pálya lesz.

Amint a nyilatkozó személye is mutatja, a vezetőedző személyében nem történt változás, a keretben viszont annál több. – Van sok távozónk és van sok érkezőnk is – jelentette ki Erki Milán. – Távozni rendre azok távoznak a csapattól, akik egyetemi tanulmányaik miatt más városban folytatják a röplabdát, így volt ez az idén is. Őket pótolni szerencsére volt honnan. Az már tavaly is látszott, hogy a KESI-vel való együttműködésünk jól működik, ennek köszönhetően és ennek eredményeként hét játékos érkezett a serdülőkeretből a felnőttcsapathoz, ők a saját korosztályukban tavaly az első osztályban játszottak. Van tehát hét távozó és hét érkező, így maradt tizenhat fős a felnőttkeretünk. A társaság fele tehát olyan felnőttjátékos, aki már tavaly is a csapat tagja volt, a másik fele pedig az a kontingens, akik a sportiskolától érkeztek. Mindebből jól látszik, hogy a teljes felnőttcsapatunk az idén is kecskeméti utánpótlásból áll össze.

A keret nemcsak Kecskemét különböző sportcsarnokaiban végzett munkát, hanem a mögöttünk álló hétvégén egy tornán is részt vettek, a tavaly még az első osztályban szereplő Békéscsaba U20-as csapatának a vendégeként.

– Két nagyon hasznos mérkőzést sikerült játszanunk a csabai együttessel, akik mind korban, mind fizikálisan velünk egy szinten vannak. A legfőbb célunk az alapjátékunk stabilitásának fenntartása, az apróbb taktikai elemek minél pontosabb kivitelezése és a jó hangulat voltak, lévén, hogy ez volt az újonnan összeállt keret első megmérettetése. Elégedett vagyok a látottakkal, voltak pillanatok, mikor kiemelkedően szép dolgok történtek a pályán, és tízpontos előnnyel tudtuk zárni a szettet, emellett ugyanakkor mélypontok is tarkították a mérkőzést, amelyeknek az elhárításán sokat kell még dolgoznunk a jövőben. Ami a célokat illeti, az elvárás a csapat felé, hogy az NB II. Keleti csoportban, a rájátszásban bejussunk, tehát az alapszakasz végén a legjobb négy közé odaérjünk. Ezzel már elégedettek lennénk, de én nagyon szeretném, ha ez a gárda minél előrébb végezne, örülnénk annak, ha a feljutás közelében játszhatnánk a Keleti csoporton belül. Az első számú célkitűzés tehát a legjobb négy közé jutás. Nem alaptalan ez a célkitűzés, hiszen abból kiindulva tűztük ki, hogy erősebb kerettel vágunk neki az idei szezonnak, mint tavaly ilyenkor tettük.

A női NB II. Közép csoportjának első mérkőzésére hazai pályán kerül majd sor, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, október 7-én, 17 órai kez­dettel.