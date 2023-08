A vendég pesterzsébeti együttes nagyon korán, már a 3. percben megszerezte a vezetést, egy pontrúgás után Wirth Dániel volt eredményes. Ez a gól elég is volt ahhoz, hogy a vendégek előnnyel menjenek a szünetre. Fordulás után a Hartának sem kellett több idő az egalizáláshoz, Ivacs Gábor tudott a kapuba találni. Nyitott lett a mérkőzés, de bő tíz perc elteltével büntetőhöz jutott az ESMTK, amit Molnár János be is rúgott, majd negyedórával a vége előtt második góljával le is zárta a meccset, kialakítva az 1–3-as végeredményt. A Harta ezzel búcsúzott a kupától, egyben teljes erejével a bajnokságra koncentrálhat már.

– Játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, amit kértem a fiúktól, azt maximálisan megvalósították. Csúsztunk és másztunk, hogy megnehezítsük az ESMTK dolgát, ami nagyjából 70 percig sikerült is. A legelején gyorsan gólt kaptunk, de ezt a második félidő elején sikerült kiegyenlítenünk. Utána dominálni is tudtunk, de elkövettünk egy hibát, ami büntetőt ért sajnos. A végén mindent feltettünk egy lapra, ezt kis is használta a vendég együttes. Ezzel együtt csapatként működünk a mérkőzés nagyobb részében, ami bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Most már a bajnokságra koncentrálunk, véleményem szerint jó úton járunk – értékelt Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője.

Harta SE–ESMTK 1–3 (0–1)

Harta. V: Dobai (Aczél, Gargya)

Harta: Ámann – Danó (Vajda 85.), Puskás A., Pribék (Máthé 83.), Fekete T., Nagy M., Csehi (Csomor 85.), Ivacs, Mihály, Csányi, Németh T. Játékos-edző: Csehi Tamás

ESMTK: Gábor - Rédei, Tagai, Soós (Papp 86.), Kovács D. (Sztaroszta 46.), Kovács B. (Lucz 71.), Márton (Molnár R. 71.), Túri, Molnár J., Wirth, Molnár T. Vezetőedző: Turi Zoltán

Gól: Ivacs (48.) ill. Wirth (3.), Molnár J. (59., 74. - az elsőt büntetőből)