A vendégek techno-zenével lelkesítették magukat az öltözőben, válaszul az apostagiak pedig AC/DC muzsikában fürösztötték a sporttelepet. Tartotta a szavát a hazai csapat is atekintetben, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően valóban tizenkét cserejátékos ült le a kispadra, és a szurkolók is, akik szép számban érkeztek a találkozóra. Koncentráltan kezdett a hazai gárda, Lajos lövéssel veszélyeztetett, majd a 8. és a 10. perc között a makóiak hetese, Vas háromszor is megvillant, egyszer mellé lőtt, egyszer Gugyella mentett előle, egyszer pedig Csajtai, a hazai kapus tisztázott. Az első negyedóra zárásaként a hazai Muncan Jonel végezhetett el szabadrúgást a kaputól 30 méterre, de a jobb sarok mellé bombázott. A 23. percben szabadrúgáshoz jutott az oldalvonal mellett a vendégcsapat. Klausztrofóbiásoknak szinte rémisztően nagy tömeg alakult ki a 11-es ponton a beívelést megelőzően, Frank labája azonban átszállt mindenki, tehát a hazai kapus fölött is, és a bal felső sarokban kötött ki, 0–1. Nem omlottak össze Gelencsér Zsolt csapata, hat percre rá Kis Norbert került helyzetbe, elhúzta a kapus mellett a labdát, aki buktatta, 11-es. Kis Norbert állt a labda mögé, a bal alsó sarkot célozta meg, Bohák azonban vetődött és megfogta a lövést. Erre inni kell, jelezte Dobó Sándor a mérkőzés játékvezetője. Érdekesség, hogy éppen a meleg miatt teljes joggal kiadott ivószünet alatt kezdett neki úgy istenigazából az égi áldás, hogy aztán az első félidő végére egy deka ruházat ne maradjon szárazon. Jó félóra telt el a találkozóból, amikor Vas kapott a jobb oldalon egy jó ütemű indítást, a hazai kapus kiindult, Vas azonban nem vezetgette a labdát, hanem jobbról, huszonöt méterről higgadtan a jobb sarokba ívelt, 0–2. A félidő vége előtt egy hazai szögletet követően Kis fejelt, de nem volt elég erő a próbálkozásában.

Megfogta a két gól a hazai gárdát, ennek ellenére nagy akarással jöttek ki a második félidőre. Nárai Bence kevergetett a jobb oldalon, és bár szerelték, ez a kis mozzanat is elég volt, hogy meghozza a hazai szurkolók hangját. A bizakodás azonban hamar tovaszállt, Lajos Lóránd ugyanis egy szabálytalanságot követően megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is felmutatta neki a játékvezető. Ezt követően nagy küzdelem folyt a pályán, a hazaiak igyekeztek helyzetet teremteni, a vendégek pedig egyre veszélyesebb kontrákat vezettek. A 66. percben Malek Dániel lőtt 25 méterről fölé. Ezután a vendég kontrák már nem csak veszélyt jelentettek, gólokat is eredményeztek. A 67. percben Petrovics egy szépen kidolgozott ziccer végén közelről még fölé durrantott ugyan, ezután azonban egy-egy kontra végén Vas Károly kétszer is betalált, 0–4-re alakítva az állást. A makóiak részéről elsősorban a Frank, Vas páros okozta a legnagyobb problémákat, ők többször is végignyargaltak a pályán, nem kis bonyodalmakat okozva. A végeredményt Frank állította be, ki más, mint Vas Károly önzetlen passzából. A 86. percben egy méretes hazai kapuskirúgást követően Szabó István jól látta, hogy a vendégek kapusa kint áll, így egyből kapura emelt, a labda azonban a jobb oldali léc mellett hagyta el a játékteret. Ilyen arányban is megérdemelten győzött az egészen a lefújásig hősiesen küzdő Apostag vendégeként a Makó. A makóiakat joggal tapsolták meg az övéik, de az apostagi játékosokkal is nagy szeretettel pacsizott a közönségük a lefújás után.

– Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, akartuk a sikert, de a mai teljesítményünk ennyire volt elég – értékelt Gelencsér Zsolt, a hazaiak mestere. – Két egyéni hibából engedélyeztünk gólt a Makónak, miközben egygólos vendégvezetésnél büntetőt hibáztunk. A második játékrészre még kétgólos hátrányban is úgy jöttünk ki, hogy megpróbálunk kiegyenlíteni, a kiállítás azonban megpecsétel a sorsunkat, noha azt követően sem lehetett panasz a játékosaim akarására. Az utolsó félórában igyekeztünk megszerezni a becsületgólt, ez viszont azzal járt, hogy a Makó megannyi kontrát vezethetett, és ebből hármat ki is használtak. A kihagyott kontráikat tekintve akár nagyobb is lehetett volna a számszerű különbség. Büszke vagyok a csapatomra, hogy idáig eljutott, a szurkolóinknak pedig rendkívül hálásak vagyunk, hogy ilyen szép számban kijöttek, és hogy végig biztattak bennünket. Nem bánunk semmit sem, annak örülnénk a legjobban, ha jövőre újra szerencsét próbálhatnánk a Magyar Kupában.

– Egy kitűnő pályán, egy végig nagyot küzdő, nagyon szimpatikus csapattal találkoztunk – nyilatkozott elégedetten Botlik Róbert, a vendégek szakvezetője. – Az első húsz percben teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, a második játékrészben aztán eldöntöttük a magunk javára a mérkőzést.

Apostag KSE–Makó FC 0–5 (0–2)

Apostag, 300 néző, vezette: Dobó Sándor (Dobos Dávid, Sklutéti Csaba)

Apostag: Csajtai – Muncan A. (Farkas 76.), Lajos, Malek F., Gugyella, Nárai, Nagy T., (Tóth A. 46.), Muncan J. (Rácz 76.), Kis N. (Szabó I. 70.), Malek D., Balázs (Szikora 46.) Technikai vezető: Gelencsér Zsolt.

Makó: Bohák N. (Kurunczi 79.) – Olasz (Dancsó 26.), Fancsali,Vas, Bohák D., Frank, Pepó (Borbély 71.), Dongó, Rakity, Czebe, Petrovics.

Gól: Frank a 23., 77., Vas a 38., 68., 75. percben.

Sárga lap: Nagy T, 22., Rácz 91., illetve Olasz 14., Pepó 32., Dancsó 45., Bohák D. 82. perc.

Kiállítva: Lajos, 50. perc.