Az idén hatodik alkalommal rendezték meg az Andróczki Máté Emlékmérkőzést. Az autóbalesetben fiatalon elhunyt labdarúgóról minden évben augusztus 20-án emlékeznek meg, és minden alkalommal Bács-Kiskun vármegye és Csongrád-Csanád vármegye U19-es válogatottja csap össze rá emlékezvén. Így történt ez az idén is, ezúttal azonban új helyszínen találkoztak a csapatok. Háromszor Kelebia, kétszer Ásotthalom adott helyt ennek a hangulatos presztízsmérkőzésnek, az idei helyszín Soltvadkert volt. Érthető az újabb helyszín kiválasztása, hiszen a labdarúgó pályafutása során Andróczki Máté nem csak a Tompa, a Kelebia, a SZEOL, az Ásotthalom csapatában fordult meg, hanem a Soltvadkert vármegyei első osztályú felnőtt csapatában is szerepelt. A Bács-Kiskun vármegyei csapat szakmai stábját a Molnár László, Karakas Ferenc, Földes Péter trió alkotta, utóbbi debütált a vármegyei ifjúsági válogatott kispadján. A Csongrád-Csanád vármegyei válogatottat ezúttal is Kun-Szabó István gardírozta. Az eseményt mind a két vármegye szövetségének az igazgatója megtisztelte, Losonczy László Bács-Kiskun, Nógrádi Tibor pedig Csongrád Csanád megyei igazgatóságát képviselve jelezte, milyen fontosnak tartja a két igazgatóság ezt az alkalmat és nem utolsósorban ezt a mérkőzést. Utóbbi rövid beszéddel köszöntötte az egybegyűlteket, nem utolsósorban Andróczki Máté szüleit és leánytestvérét.

A mérkőzést a rendező, Bács-Kiskun gárdája az S. Nagy Szabolcs – Horváth Dominik, Sendula Norbert, Döbröntey Gábor, Kele Álmos, Kurucz Dávid, Romsics Péter, Molnár Barna, Badinszki Bálint, Selmeczi Márk, Szabó Dávid felállásban kezdte meg. Tapogatózó játékkal kezdtek a felek, sok rizikót egyik fél sem nagyon mert bevállalni a mérkőzés elején. A 30. percben aztán – Fekete András szemfülességének köszönhetően – Bács-Kiskun Vármegye válogatottja szerezte meg a vezetést. A folytatásban is adódott lehetőségük a hazaiaknak, ám a következő gólt a Csongrád-Csanád vármegyeiek szerezték egy védelmi megingás után, így 1–1-es félidei állással vonulhattak pihenőre a csapatok.

A térfélcserét követően átvették az irányítást a Csongrádi-Csanádi legények, és a 60. percre tulajdonképpen el is döntötték a mérkőzés és a vándortrófea sorsát, ugyanis ebben a tizenöt percben három alkalommal is bevették Gillányi Áron kapuját.

Eközben volt lehetősége a Bács-Kiskun Vármegyei csapatnak is, de amíg ők nem éltek a saját ziccereikkel, a vendégek igen. Az 1–4-es állás dacára nem adták föl a hazaiak sem a küzdelmet, és az utolsó negyedórában mindent egy lapra feltéve rohamoztak, amelynek meg is lett az eredménye, ugyanis Badinszki Bálint testi erejét kihasználva megharcolt egy labdáért, majd okosan a hálóba passzolt, 2–4-re alakítva az állást, majd mint nemsokára kiderült, kialakítva a végeredményt.