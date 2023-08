A hazai csapat ebben a bajnokságban még nem szerzett pontot, éppen ezért fűtötte őket a vágy, hogy hazai pályán sikeresek legyenek. A keretük nekik is jelentősen átalakult, mert tíz távozó játékos helyett tizenegy érkezett. A Tiszakécske az elmúlt két bajnoki mérkőzésen négy pontot gyűjtött, így továbbiak elérésében reménykedtek. A két csapat eddig kilenc alkalommal találkozott egymással, melyből három siófoki győzelem született, négy alkalommal nem bírt egymással a két csapat, kétszer pedig a tiszakécskeiek hagyták el győztesként a pályát. Legutóbb márciusban találkoztak egymással Tiszakécskén, amikor is 1–0 arányú hazai győzelem született. A vendégek keretében több olyan labdarúgó is van: Zamostny Balázs, Bencze Márk, Cipf Dominik, Kiss Balázs, aki korábban a Balaton-parti egyesületben rúgta a labdát.

A tiszakécskei összeállításnál kiderült, hogy Erdei Carlot, akit a Nyíregyháza elleni mérkőzésen a szünetben le kellett cserélni, tudta vállalni a játékot és ott volt a kezdő csapatban. Az első igazi helyzet a félidő közepén, a vendégek előtt adódott, amikor is Erdei lövését védte Winter. Az első játékrész utolsó percében vezetést szerzett a Tiszakécske. Erdei adta be labdát, ami pontosan érkezett Torvund elé, akinek közeli lövését a siófoki kapus kiütötte ugyan, de pontosan a vendég csatár elé, aki másodszorra már nem hibázott 0–1.

A második játékrész elején Tóth Tamás lövését kellett hárítania a tiszakécskei hálóőrnek. A félidő közepén egyenlített a Siófok. Jobb oldali szöglet után Vékony fejelt közelről a tiszakécskei kapuba 1–1. Ez volt a Balaton-partiak első gólja ebben a bajnokságban. A 79. percben Márkus előtt adódott lehetőség, de lövését kiütötte a siófoki kapus. A találkozó hajrájában óriási helyzetet hagyott ki a Tiszakécske, amikor is Cipf lövését bravúrral tudta csak szögletre tolni Winter. A megítélt szöglet után pedig Horváth Zoltán a kapu fölé fejelt. Az eredmény a hátralévő időben már nem változott.

– Nehéz ezután a mérkőzés után mit mondani, mert véleményem szerint két pontot ott hagytunk Siófokon. Egészen odáig, amíg azt játszottuk, amire felkészültünk, és azt tették a játékosok, amit megbeszéltünk, nem volt probléma. Megérdemelten szereztünk előnyt, viszont az előny tudatában sokkal higgadtabban, sokkal bátrabban kellett volna maradnunk. A kialakított helyzeteinket értékesíteni kellett volna és nem belemenni a rohanó, roncsderbis futballba, mert sajnos ebből nem jöttünk ki jól. A bajnokságban minden pont értékes, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, mert a pontok azért pontok, főleg idegenben. Próbáljuk a sorokat rendezni és készülünk a Honvéd elleni újabb bajnoki mérkőzésre, értékelte csapata teljesítményét Vas László vezetőedző.

BFC Siófok-Tiszakécskei LC 1–1 (0–1)

Siófok Városi Stadion 500 néző, vezette: Gaál Ákos (Bertalan Dávid, Horváth Péter).

Siófok: Winter – Debreceni, Vékony, Vágó, László D. (Girsik 60.), Polényi, Tóth T. (Dénes 60.), Kitl., Böndi, Varjas, Nagy R. (Major 61.). Vezetőedző: Vukmir Dragan

Tiszakécske: Prokop – Máté Zs., Fodor, Balázs, B., Bekker, Erdei (Márkus 77.), Szekér, Kocsis D. (Kryvotsiuk 77.), Bencze M. (Kiss B. 70.), Torvund (Cipf 62.), Zamostny (Horváth Z. 77.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Vékony 68. ill. Torvund a 45. percben.

Szerdán hétközi fordulót bonyolítanak le az NB. II-es bajnokságban. A Tiszakécskei LC a Budapest Honvéd otthonába utazik, a találkozó 19 órakor kezdődik a Bozsik Arénában.