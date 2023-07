Sokáig úgy tűnt, hogy a kiskunfélegyházi Oroszi Dániel simán nyeri a gólkirályi címet, az utolsó forduló előtt két góllal vezetett a keceli Gavula Levente, hárommal pedig a tiszakécskei Káli Tibor előtt. A 26. fordulóban a kiskunfélegyháziak a Hartát fogadták, és sima 3–0-s győzelmet arattak. A háromból egyet Oroszi lőtt, így tizenkilencre növelte a góljainak a számát. A Kecel Kunbaján lépett pályára, és bár kikapott 4–3-ra, Gavula kétszer is betalált, de így sem tudta utolérni Oroszit. A Tiszakécske II. otthonába a Jánoshalma utazott, és úgy tűnt, hogy nehézségeket is okoz a Tisza-parti kisváros csapatának, mert már a második percben a hazaiak hálójában landolt a labda. Az előny azonban nem tartott sokáig, mert a 13. percben egyenlítettek a hazaiak, Káli Tibor révén. A másodikban aztán Káli Tibor sziporkázott. Az 57. percben vezetéshez juttatta a csapatát, majd két perccel később ismét betalált. A találkozó végén István László is gólt szerzett, de a mérkőzés 89. percében Káli már a negyedik találatát jegyezte. Az 5–1-es győzelemhez tehát négy góllal járult hozzá, ami azt is jelentette, hogy ő is 19 találatot ért el a bajnokságban.

– Nem számítottam arra, hogy gólkirály leszek, még ha azonos találattal is. Szerencsére az utolsó mérkőzésen négy alkalommal sikerült a kapuba találnom, és ez kellett ahhoz, hogy gólkirály legyek a félegyházi Oroszi Danival együtt. Azt hiszem, az egy nagyon jól sikerült találkozó volt, és sokáig emlékezni fogok rá, mondta a tiszakécskei csatár.

Káli Tibor a labdarúgó-pályafutását a Kecskeméti LC-ben kezdte el hatévesen. Hívták Dunaújvárosba, a Du­na­ferrhez, ezért ott járt középiskolába. Öt évet töltött el a csapatnál. Amikor elkezdte a főiskolát, akkor Fejér, majd Tolna megyébe igazolt. Baján egy fél évet játszott az NB III.-ban, de nem jött ki az edzőjével, így ismét váltott. Két és fél évig Ausztriában dolgozott, emellett azért alsóbb osztályban rúgta a labdát. Amikor hazatért, akkor egy évet játszott Hetényegyházán, majd pedig szintén egy évet a Kecskeméti LC-ben. 2014-ben érkezett Tiszakécskére, és azóta is ott rúgja a labdát.

– Először a Tolna megyei első osztályban szereplő Bölcskén voltam gólkirály, utána pedig Tiszakécskén két alkalommal is. Bölcskén negyvenegyet rúgtam, Tiszakécskén, megyei másodosztályban ötvenet, két évvel ezelőtt huszonhármat a megyei első osztályban, most pedig tizenkilencet, avatott be a gólkirályi címei elérésbe a Tisza-parti kisváros csatára.

Arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy most kevesebb rúgott találattal is lehet gólkirályi címet szerezni, Káli Tibor viccesen azt felelte, hogy biztosan öregszik. Aztán komolyra fordította a szót, és szerinte a színvonal erősödik, ebből adódóan jobb játékosok vannak, és taktikailag is jobban felkészültebbek a csapatok. Ez lehet az oka annak, hogy a gólok száma csökken. Káli Tibor szerint a vármegyei első osztály eléggé kiegyenlített az utóbbi években. Két-három csapat ugyan kiemelkedik a mezőnyből, de alapjában véve az osztály színvonala az utóbbi években sokat fejlődött.

Káli Tibor a labdarúgás mellett a tiszakécskei utánpótlást felügyeli, konkrétan technikai vezető. A korosztályos csapatok (U13-tól felfelé egészen az U19-ig a fiúknál, valamint a két lánycsapatot is) feladatait figyeli, intézi, a sorsolástól kezdve az utaztatásig, étkezésig és az átigazolásig, hogy minden rendben legyen velük a bajnokságok során.

Arra a kérdésre, hogy meddig akar még aktív játékos lenni, nem válaszolt sem igennel, sem nemmel Káli Tibor. Lehet, hogy lesz még egy-két év folytatás, de az is lehet, hogy nem. Az elkövetkezendő néhány hét után ez kiderül. Amennyiben úgy dönt, hogy nem folytatja tovább, az biztos, hogy a vármegyei bajnokság szegényebb lesz egy gólerős csatárral.