Az akasztói együttes az előző idényben a 10. helyen végzett a nagyon szoros mezőnyben, ezt követően pedig némi átalakulás várható az együttesnél. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a tavalyi szezon legjobbjának megválasztott kapus, Németh Zsolt távozik a csapattól és Hartán folytatja majd. Távozott Molnár Edvárd is, aki a bajnok Kiskunfélegyházára hívására mondott igent. A héten aztán újabb búcsúzó játékosokat jelentett be a klub, ráadásul mindhárman igen régi motorosai voltak az akasztói keretnek. Dobosi Zsolt Helvécián folytatja pályafutását három idényt követően, míg Márki Bence és Szabó Szabolcs Kecskeméten, a KLC színeiben szerepelhet a következő szezonban. Mindketten visszatérnek tulajdonképpen, míg Dobosi Zsolt ugyancsak futballozott már Helvécián. A klubnál jelezték, hamarosan érkezkről is szeretnének beszámolni.

A klubhoz kapcsolódó hír még, hogy jövő hétvégén egy felkészülési kupán vesz részt Ráckevén az együttes, ahol két mérkőzésre is sor kerül majd. Július 29-én (szombaton) az Ercsi lesz az akasztóiak ellenfele 15 óra 30 perces kezdéssel, majd eredményektől függően a Ráckeve vagy a Páty következik vasárnap. A bajnoki rajt előtt augusztus 5-én tartja a főpróbát Szrenkó István csapata, a Soltvadkertet fogadják majd hazai környezetben, egyelőre meg nem határozott időpontban.