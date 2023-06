A szekszárdi születésű Szendrei Ákos Pakson kezdett el futballozni, az utánpótlást végig járva először a tartalékok színeiben mutatkozott be a felnőttek között, a 2019/2020-as idényben aztán az NB I-ben is bedobták már a mélyvízbe. A 2020/2021-es szezon kifejezetten jól sikerült számára, az NB III-ban 17-szer talált be, de az élvonalban is 6 meccsen 2 gólig jutott. A következő szezont még Pakson kezdte, ám a Dunaszerdahely gyorsan lecsapott rá, azonban a DAC-nál szinte azonnal kidőlt térdsérülés miatt, kihagyva így a teljes szezont. A 2022/2023-as idényt kölcsönben töltötte, Fehérváron még kevés lehetőséget kapott az ősz folyamán, ám tavasszal a Győr színeiben meghatározó ember lett, 14 meccsen 5 gólig jutott. A még mindig csak 20 esztendős, 2003-as születésű játékos a fiatal ajánlásnak is megfelel a következő idényben.

A fiatal támadó – aki U15-ös korától kezdve folyamatosan tagja volt a magyar korosztályos válogatottaknak is – ismét kölcsönjáték során fejlődhet tovább Kecskeméten.

– Nagyon boldog vagyok, hogy a KTE-hez tudtam igazolni, hiszen amit elért a klub, az hatalmas dolog. Rengeteg jót hallottam a csapatról, a városról, örülök, hogy most már ennek én is része lehetek. Nehéz út vezetett számomra idáig, most viszont azzal a céllal érkeztem, hogy alapemberré váljak, a játékommal, a góljaimmal és a munkámmal a csapat segítségére akarok lenni. Bízom benne, hogy nemzetközi szinten is meg tudom mutatni magam, látva az ellenfelek névsorát, máris hatalmas motiváció dolgozik bennem. Amíg nincs meg a sorsolás, izgalom nincs bennem, de már nagyon várom, hogy elérkezzünk oda – mondta a KTE új támadója, Szendrei Ákos a klubváltás kapcsán.