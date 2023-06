Az U15-ös korosztályban Németh Bálint kötött- és szabadfogásban is dobogóra állhatott, mindkét kategóriában bronzérmet szerzett. Az U17-es országos bajnokságon már az arany is összejött neki 45 kilogrammos súlycsoportban, míg Gáspár Bálint a 60 kilogrammosok között állhatott fel a dobogó legtetejére. A folytatásban a Kiskun Kupán brillíroztak a bócsai tehetségek, hiszen Gál Gergő, Sipiczki Zsombor és Németh Bálint is aranyérmes lett, míg Benkő Dáriusz a második helyig jutott el, ami szintén büszkeségre ad okot Az U20-as korosztályban Wéber Patriknak volt oka örülnie a bronzéremnek, s ha ehhez hozzávesszük, hogy korábban Benkő Attila a varósi veterán világkupa B-csoportjában lett aranyérmes 78 kilogrammos mezőnyben, akkor kijelenthető, hogy eredményes perióduson vannak túl a BLSE edzői és versenyzői egyaránt.

Remek versenyeken vannak túl a Bócsai BLSE versenyzői

Fotó: Beküldött fotó