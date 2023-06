A keceliek az első fordulóban 7–0 arányban győzték le a Kisszállást, utána a Borotával a rendes játékidőben 1–1-et játszottak és tizenegyesekkel jutottak tovább. A következő fordulóban a Soltvadkert felett diadalmaskodtak 3–1 arányban, majd a Kecskeméti LC ellen döntetlenül végződött az eredmény, ahol ismét büntetőrúgásokkal bizonyultak jobbnak. A döntőben az ellenfelük a Harta csapata lesz. A vendégek kezdésnek gólgazdag mérkőzésen 7–5 arányban nyertek a Foktő ellen, a Kiskunfélegyháza felett 5–0-ra diadalmaskodtak. A Lajosmizsével a rendes játékidőben egál volt az eredmény, de a tizenegyeseket a hartaiak rúgták jobban. Apostagon 4–0-ra győztek, a Baját pedig 4–2-re verték meg.

– Ugyanabban a rendszerben készülünk, mint ahogyan eddig is, elvégeztük a heti edzésmunkát – nyilatkozat Vata Zalán egyesületi elnök. – Az plusz motivációt ad a csapatnak, hogy címvédőként ismét sikerült a döntőig jutnunk. És ha már ott vagyunk, szeretnénk is újra megnyerni. Nagyon nagy fegyverténynek tartanánk, mert azt mondják, hogy ilyen még nem fordult elő a Bács-Kiskun megyei futball történetében. Szeretnénk a szurkolóinkat, támogatóinkat és magunkat is kárpótolni a gyengébb bajnoki szereplés miatt. Öt-hat fordulóval a bajnokság befejezése előtt már láttuk azt, hogy semmiképpen sem tudunk megfelelni az előzetes célkitűzésnek, ami az első hat hely valamelyike volt, ezért nagyobb hangsúlyt helyeztünk a kupamérkőzésekre. Szerettünk volna az országos főtáblára felkerülni, ami sikerült is két fordulóval ezelőtt. Ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy, így szerettünk volna minél tovább jutni, és ez sikerült is.

A döntőben bármi előfordulhat, annak ellenére, hogy a Harta egy nagyon jó erőkből álló csapat, mint ahogyan a bajnoki tabella is mutatja.

Vata Zalán az ellenfelükről azt mondta, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a szezonban. Az mindenképpen értékelhető náluk is, hogy ők is szeretnének a kupában nagyot alkotni, mint ahogyan eddig sikerült is. Megemlítette, hogy Kiskunfélegyházáról egy 0–5-ös eredménnyel jutottak tovább, ami önmagáért beszél. Igaz, hogy az utolsó bajnokin kikaptak a Félegyházától 3–0-ra, ami azt jelenti, hogy ők is inkább a kupára fókuszáltak. A találkozóra kilátogatók biztosan nem fognak unatkozni, tette hozzá a keceli csapat elnöke.

– A kupadöntő előtt a héten még két edzést tartottunk, mindenki elszánt, mert a bajnokságban is nagyon jó tavaszunk volt, a hatodik helyen végeztünk a tabellán – mondta a hartai csapat játékos-edzője, Csehi Tamás a döntő előtt. – Az őszi szezonunk nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, de a tavaszi már bíztató volt. Bízom benne, hogy Kecelen nyerni tudunk, ennek érdekében mindent el fogunk követni. Úgy készülünk, ahogyan szerettünk volna, és ahogyan az egész tavaszi szezonban. Az eddig teljesítményük után le a kalappal a srácok előtt. Kiskunfélegyházán, ahol 5–0-ra vertük a kupában a hazai csapatot, nagyon jól játszottunk, de mindegyik mérkőzésen motiváltak voltunk. Úgy gondolom, hogy ez a csapat sokra hivatott, nagyon remélem, hogy együtt is tudunk maradni a közeljövőben. Bárki is volt az ellenfelünk, mindenki ellen nagyon jól játszottunk. Igaz, a bajnoki forduló utolsó mérkőzésén kikaptunk a Félegyházától, de ott hiányzott három-négy emberünk, akik munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni a pénteki találkozóra. Hatvan percig ott is jól játszottunk, míg el nem fáradtunk. Sajnos nem nagyon tudtam cserélni, ők viszont igen, így el is dőlt a mérkőzés. Egy-két játékosunk sérüléssel bajlódik, de nagyon remélem, hogy össze tudják drótozni magukat a kupadöntőre – hangsúlyozta a csapat húzóembere.

Csehi Tamás elmondta még, hogy kicsit csalódott, mert a döntőt nem műfüves pályán kellene játszani, a Kecelnek ugyanis még nincs készen az élőfüves pályája. Harminc fokban nem biztos, hogy egészséges, egyáltalán nem méltó és nívós egy kupadöntőhöz. Mivel mind a két csapat beadta azt, hogy szeretné megrendezni a döntőt, az lett volna a célszerű, ha egy semleges, jó minőségű, élőfüves pályán rendezték volna meg a döntőt. Ettől függetlenül kettőzött erővel fognak majd küzdeni, hogy ott tudják ünnepelni a kupagyőzelmet. Jól ismerik a Kecel gárdáját véleménye szerint nekik jobb csapatuk van, de ezt érvényesíteni is kell majd a pályán. Nagy vonalakban tudja, hogy mit játszik az ellenfelük, erre is készültek egész héten. Tudják az erősségüket, tisztában vannak a gyengeségükkel is. Reményét fejezte ki, hogy a pályán tudják majd bizonyítani, hogy nem véletlenül jutottak a döntőbe és a játékostársai megfogadják majd a jó tanácsokat.

A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik a keceli sporttelepen, a mérkőzés játékvezetője Bosnyák Sándor Attila, asszisztensei Kaszala Mihály és Szabó Gábor, a tartalékjátékvezető pedig Ézsiás Gábor József lesz.