Dunstable városában rendezték meg a világhírű versenysorozat a Superfightseries Championship 18. gáláját, melyen Antal „Manó” Ferenc amatőr világbajnoki övet szerzett, Német Attila pedig csak hatalmas csatában maradt alul a rendezvényen. Nem ez volt a Star Gym egyetlen sikere ekkor, hiszen a 17 éves Ajtai Benjámin a budapesti wako világkupán szerzett ezüstérmet, ahol Gera Zorka 5. helyen zárt, míg Schneider János ezútal helyezés nélkül zárt.

A Star Gym versenyzőit csütörtökön a gyerekek körében köszöntötték, Csillag Tamás és Kispál Balázs mellett dr. Salacz László országygyűlési képviselő is szokás szerint tiszteletét tette az egyesület rendezényén.

– Régebb óta készültünk az angliai versenyre, nagyon sokat is edzettünk előtte. Itt Manó és Atika kaptak egy lehetőséget, hogy világbajnoki övért bunyózzanak, nagyon erős győztesek ellen, akik nem véletlen jutottak el oda, ahol most tartanak. Manó küldetése sikeres volt, öt nagyon kemény menetben megszerezte az övet. Nagy dolog ez, hiszen a Star Gym történetében még nem volt világbajnokunk. Atikának most nem jött össze, de a küzdősport ilyen, mindenki egy ütésre van a győzelemtől. Sajnos a harmadik menetben bekapott egy olyan kombinációt, mely után nem tudta folytatni a versenyt, viszont az mentségére szóljon, hogy nem kis falat volt az ellenfél. 60 meccsnél tart már, ebből csak négyet vesztett el, rengeteg övet gyűjtött már be. Színvonalas három menet volt, de majd legközelebb sikerül.

A világkupán úgyis nagyon jól szerepeltek a Star Gym versenyzői, hogy némileg idegen szabályrendszerben küzdöttek, Ajtai Benjámin a második helyig jutott viszont.

– A wako világkupa szabályrendszere kicsit idegen még számunkra. Zorka nagyon jól küzdött, de voltak pontlevonásai a stílusból fakadó különbség miatt, ugyanakkor jó tapasztalatokat gyűjtött. Jancsi ugyanez, nem volt még meg a megfelelő rutin. Benji viszont odaért a dobogóra, első világversenyén azonnal. Végig vezetett, az utolsó percben kezdték el pontozni az ellenfelét, odaadva neki a győzelmet tulajdonképpen, de nincs semmi gond, ő is bizonyíthat a világbajnokságon. Le a kalappal az egész csapat előtt – tette hozzá Csillag Tamás.

Csillag Tamás elmondta, zsúfolt évük lesz, de bíznak benne, hogy nem lesz rosszabb, mint amilyen eddig volt.

– Az élet nem áll meg, a srácoknak már volt egy edzőtábora is a sikerek után. Július 8-án jön a következő megmérettetés, utána profi gálák következnek, szeptember végén pedig indul a világbajnokság, utána magyar bajnokságok. Decemberben szervezünk egy gálát is, úgyhogy van mire készülnünk még – zárta gondolatait Csillag Tamás.