– Nagy örömmel fogadtuk el a meghívást a Mahcos Ferenc Emléktornára, hiszen az akadémiai csapatok zöme is részt vett rajta – mondta a torna kapcsán Fűkő Péter, a KTE U10 edzője.

– Kiváló szervezés, színvonal és hangulat mellett fejlődhettek tovább a gyerekek. Szenzációsan teljesítettek, nagyon tetszett, hogy egységet alkottunk, tetszett a pozitív kommunikáció a pályán belül a meccsek közben. Nagyon jól nézett ki, hogy együtt mozogtak a fiúk támadásban és védekezésben is, aminek az eredménye is meglett. Kiváló ellenfelek színesítették a tornát, például Fehérvár, Vasas, FTC, Újpest, Honvéd , vagy épp az Illés Akadémia, utóbbit a döntőben sikerült legyőznünk, így kis csapatunk az első helyen végzett. A legjobb védő Hoffmann Bendegúz lett, a torna legjobb játékosának Paor-Smolcz Józsefet választották. Vasárnap a Dunamenti Ligában szerepeltünk, ahol a nagyszerű formában lévő Gödöllővel, Fehérvárral, MTK-val találkoztunk. A gyerekek kimagasló teljesítménnyel rukkoltak elő, két győzelem és egy döntetlen a mérlegünk. Nem is nagyon tudok mit hozzátenni ehhez a hétvégéhez, csak azt, hogy nagyon büszke vagyok mindenkire – tette hozzá a kecskemétiek trénere.