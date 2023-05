Gőzerővel folyt tavasz elején a labdarúgó bajnokság, amikor április elején robbant a bomba a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában: kénytelen visszalépni az éllovas Katymár. Nem a pályán elkövetett hibák, hanem olyan adminisztratív mulasztások vezettek a klub kényszerű visszalépéséhez és az ezt automatikusan követő kizárásához, amelyről a szakmai vezetés nem is tudott, őket is meglepte, derült égből villámcsapásként érte tehát ez a fejlemény. Ráadásul az éllovas egy olyan küzdelemtől volt kénytelen visszalépni, amely a vármegyei bajnokságban az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb versenyfutása volt és maradt a legvégéig. Nehéz három hónap volt ez tehát a katymári foci számára – annál is inkább, mert rengeteg munkát fektettek abba, hogy a csapat ott álljon, ahol a kizárásakor állt –, de most már túl vannak a nehezén, és miután lassan véget érnek a bajnoki küzdelmek, náluk is helyreáll a rend, hiszen akárcsak a többi csapat, ők is készülhetnek az őszi bajnoki rajtra.

Az új klub elnöki stábban Nagy Zorán lett a sportelnök, Csordás Marianna az alelnök, és Szitarics Sándor az elnökségi tag.

– Külön köszönettel tartozunk Lipták János helyi vállalkozónak, neki ugyanis oroszlánrésze volt abban, hogy újjáalakulhatott az egyesület

– jelentette ki Nagy Zorán, a Katymár FC elnöke. – Mármint ezúttal úgy értem, hogy jogi értelemben, hiszen csak a jogi feltételek megteremtésére volt szükség. Új a címer, új a csapat neve, de egyébként szinte minden maradt a régiben, most annyi történt, hogy elvégeztük azokat az adminisztratív teendőket, amik egy új egyesület megalakulásához szükségesek. A csapatot a csoport tabellájának az élére repítő játékosok többsége maradt nálunk, csak néhány labdarúgó volt, aki eligazolt, de ők máris jelezték, hogy szeretnének visszajönni hozzánk. Természetesen a megye háromban indulunk, és a cél, akár csak a tavalyi rajt előtt volt, az első három hely valamelyikének a megszerzése.

A szakmai munkát pedig ezután is, akárcsak a Katymár mögött álló csonka idényben és korábban, Nagy István fogja irányítani, ami magában foglalja azt is, hogy az edzői feladatokat is ő látja el.