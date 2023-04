Már kedden napvilágot látottak olyan hírek, melyek szerint a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjának az éllovasa, a Katymár nem folytathatja a bajnokságot. A klub a közösségi oldalán jelentette be, hogy minden bizonnyal kénytelenek lesznek visszalépni, és emiatt kizárják majd a csapatot a bajnokságból. A keddi napon ugyanakkor az eredményeiket még nem törölte az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatósága, azonban arra, hogy valami valóban nincs rendben, már kézzel foghatóan utalt az a tény, hogy a szerda délutáni, Uszód elleni kupameccsre már nem álltak ki, az igazgatóság így a mérkőzést 3–0-ás gólkülönbséggel jóváírták az Uszód javára. Azóta aztán hivatalosan is belejentette a Katymár, hogy visszalép, így a bajnokságban is törölték az immáron volt éllovas összes eredményét. A nemrégiben újjáalakult klub, amely a 2022/23-as bajnokság őszi rajtját követően a mezőny meghatározó tagjává vált, és amelynél – ebben megegyezett az érdekelt közvélemény – mintaszerű szakmai munka folyt, adminisztratív mulasztások miatt volt kénytelen visszalépni. A kizáráshoz vezető adminisztratív mulasztások ténye, amelyekre a napokban derült fény, nem csak a játékoskeretet, de a 2021-ben újjáalakult klub szakmai vezetését is derült égből hideg zuhanyként érte.