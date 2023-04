U19: Nyíregyháza – KTE LA 3–0 (1-0)

KTE: Telek – Ruzsa, Balis, Kárpáti, Marsa, Pető, Bálint, Gondi, Sebő, Gyulassy, Szabó H. Csere: Sebetyén, Jócsák. Vezetőedző: Lóczi Péter

Lóczi Péter: – Nagyon tartalékosan tudtunk csak elutazni Nyíregyházára. A mentalitás és a hozzáállás rendben volt, játéktudásban viszont fölénk kerekedett a hazai csapat, megérdemelten szerezték meg a győzelmet.

U17: Szeged-Csanád GA – KTE LA 1-0 (1-0)

KTE: Győri – Doszkocs, Varga B., Horváth, Osvald, Hajnal, Balla, Tóth L., Béleczki, Varga M., Fodor. Csere: Baranyi, Várszegi, Galamb. Vezetőedző: Bódi Attila

Bódi Attila: – Ismét egy olyan mérkőzést veszítettünk el, ahol az ellenfél helyzet nélkül talált egy gólt, mi pedig még most is keressük a sajátunkat.

U16: KTE LA – Kelen 1-0 (0-0)

KTE: Lehotai – Lőrincz, Osvald, Keindl, Szabó Benedek, Sódar, Pataki, Szabó Bence, Kovács M., Dinók, Köblös. Csere: Petényi, Fürj, Doszkocs. Vezetőedző: Benke József

A KTE gólszerzője: Sódar

Benke József: – A múlt heti, DEAC elleni fiaskó után sikerült rendet tenni a fejekben, az egész mérkőzésen mindenki maximális koncentrációval, erőbedobással játszott. Főként mezőnyben zajlott a játék, mindkét csapatnak adódtak gólszerzési lehetőségei, amik közül nekünk sikerült egyet értékesíteni, ezzel itthon tartani a három pontot. A mérkőzés legjobbja Lőrincz Mátyás volt, de az egész csapatot dicséret illeti.

U15: KTE LA – Gyirmót 2-1 (1-1)

KTE: Baranyi – Fürj, Iványi, Keresztes, Révész, Simon, Hoffman, Nagy Á., Pulai, Supka, Köblös. Csere: Pacsirta, Juhász, Kenderes. Vezetőedző: Torbavecz Tamás

A KTE gólszerzői: Iványi, Hoffman

Torbavecz Tamás: – Sok technikai hiba, pontatlanság, rossz döntések jellemezték a támadó játékunkat. Védekezésben szervezettek voltunk és kellően agresszívek, viszont a védőzónában nem szabad ennyi ajándék szabadrúgást adnunk ellenfelünknek. A mérkőzés legjobbja Nagy Ákos volt.

U14: DEAC – KTE LA 0-2 (0-1)

KTE: Németi – Gulyás, Filus, Király, Ónodi, Kristóf, Lippai, Horváth Á., Kaldenecker, Czéh, Baranyi. Csere: Lázár, Csorba, Németh, Házi, Kis. Vezetőedző: Csima Gyula

A KTE gólszerzői: Kristóf, Czéh

Csima Gyula: – A mérkőzésen csapatjátékban voltunk erősek. A védekezésünk labdacentrikus, előre irányúló, tömör, zárt volt. Az ellenfél nem tudott gólhelyzetet teremteni. A támadásinkba néha

becsúszott egy-két hiba, főleg a kapu előtti határozottság hiányzott. A mérkőzésen Czéh Barni nyújtotta a legjobb teljesítményt.

U13: Bp. Honvéd-MFA – KTE LA 7-0

KTE: Endre – Gál, Rau, Nyerges M., Eiler, Deák, Ronkó, Paor-Smolcz, Nyerges Cs. Csere: Csorba, Kerekes, Meggyesi, Sápi, Mészáros, Szenczy, Riczu, Bencze. Vezetőedző: Dócs Dániel

Dócs Dániel: – Nagyon csalódott vagyok, nem tagadom, nagyon nehezen találok pozitívumot. És nem az eredmény, hanem a mutatott játék, ami csalódásra ad okot. Ehhez párosul még az eredmény. A mérkőzés első két percében már gólt kaptunk egy olyan dologból, amire külön felhívtam a figyelmet az öltözőben, de minden héten beszélünk is róla. A félidőben 2-0 volt az állás egy stabil második negyed után a Honvédnak. Védekezésben itt akadtak jó dolgok. Ilyen még nem volt, hogy egész mérkőzésen ne legyen egyáltalán kisebb vagy nagyobb időszak, amikor mi tudjuk irányítani a játékot. Dolgozunk tovább!

U12: Bp. Honvéd-MFA – KTE LA 5-1

KTE: Kocsis – Nagymihály Á., Csóka, Madarász, Bagi, Nagymihály G., Kárász, Kriskó, Czibók. Csere: Kiss, Nagy A., Ábrahám, Arany, Berta, Ónodi, Takács, Csutak, Szabó M. Vezetőedző: Verebélyi Gábor

A KTE gólszerzője: Kárász

Verebélyi Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, ha kis szerencsénk van, már az ötödik percben 2-0-ra vezethettünk volna, de az első percben Kriskó bombáját bravúrral védte a kapus, Kárász lövése pedig a kapufáról kifelé pattant. Az első negyedben az első sorunk ki-ki harcot folytatott, de Kocsis egy szögletet középre öklözött, amit a hazaiak könyörtelenül bevágtak. A második negyedben a második sor jobban beszorult a kapu elé, nagyobb lett a hazai nyomás, egy szépen lejátszott akcióból újabb gólt szereztek a kispestiek. A harmadik negyedben az első sor nagyon jól és kombinatívan játszott, sikerült akaratunkat az ellenfelünkre kényszeríteni, meg is lett az eredménye, Kárász bombáját ezúttal nem tudta védeni a kapus, ezt a negyedet sikerült megnyernünk. Az utolsó negyedben a második sor is jól kezdte a meccset, esélyünk is volt az egyenlítésre, de ekkor egy hibából elkerülhető gólt kaptunk, ami el is döntötte a mérkőzést. Ez meg is zavarta teljesen a csapatot, így percek alatt újabb két gólt kaptunk a végén.