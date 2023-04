Szerdán délután lejátszották a vármegyei kupa 3. körét, és ma délután a vármegyei igazgatóság már el is készítette a 4. kör sorsolását. A 4. forduló mérkőzéseit április 19-én vívják meg az érintett csapatok – amelyek közt nem csak elsőosztályú, hanem másod- és harmadosztályúak is vannak –, a mérkőzések egységesen 17 órakor kezdődnek. Az alsóbb osztályú csapatok hazai pályán fogadják a magasabb osztályú ellenfeleiket, ez a helyzet a két harmadosztályú gárda, az Uszód és az Apostag és a másodosztályú SC Hírös-Ép esetében. Az Uszód a Jánoshalmát fogadja, az Apostag a Kiskőröst, az SC Hírös-Ép pedig egy igazi, akár hiánypótlónak is minősíthető városi rangadót vív, ugyanis a Kecskeméti LC-vel fog összecsapni.

A párosítás (zárójelben római számmal jelezzük, hogy melyik osztályban szerepel az adott klub):

Uszód KSE (III., Nyugat) – Jánoshalmi FC (I.),

Anda Kalocsa FC (I.)–Bajai LC (I.),

Soltvadkerti TE Variens (I.)–Kecel FC (I.),

Harta SE (I.)–Lajosmizsei VLC (I.)

Apostag KSE (III., Nyugat) – Kiskőrösi LC,

SC Hírös-Ép Egyesület (II., Északi csoport)–Kecskeméti LC.