A Kecskeméti TE jó formában kezdte a bajnokság tavaszi kiírását, hiszen a Fehérvár 2–1-es legyőzése után Pakson is pontot szereztek a lila-fehérek 0–0-os döntetlenjüknek köszönhetően. A Honvéd már kevésbé remekel, hiszen még nem nyertek idén a piros-feketék. Kecskeméten ezzel együtt alázattal és szerényen készülnek a találkozóra.

– Nagyon nehéz mérkőzésre van kilátás. Egyrészt azért, mert egyik csapatnak sem lesz könnyű megbirkózni a pálya talajával, jelenleg komoly fagyok vannak éjszakénként. A hétközi Magyar Kupa mérkőzéseken is láthattuk, hogy sok a csúszkálás és a pontatlanság ebből fakadóan minden pályán – mondta a találkozó kapcsán Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

– A csapatjáték tehát nemcsak a játékosok egyéni képességeitől, hanem az időjárástól is függ majd. Ez viszont ahogy mondani szoktam, nem kifogás, mert mindkét csapatot érinteni fogja, csupán a játék minőségére lehet hatással. A Honvédot egyénileg vizsgálva azt láthatjuk, hogy remek képességű játékosaik vannak, elég csak a gólerős Lukic, valamint az utolsó passzokat nagyon érző Mitrovic nevét említeni, de Szappanos személyében például válogatott kapusuk is van. Számomra meglepő, hogy így szerepel a Honvéd, mert sokkal jobb csapatnak tartom ennél. Azt viszont hétről hétre láthatjuk már, hogy kiesőzónában tartózkodó csapatok is képesek akár az éllovassal, akár a dobogósokkal döntetlent játszani, így egyetlen mérkőzés előtt sem mondhatjuk azt, hogy valaki esélyesebb a másiknál. Minden pontért nagyon meg kell küzdeni, és ez így lesz szombaton is – tette hozzá a tréner.

A KTE színeiben új igazolás is debütálhat, ráadásul a ZTE-től megszerzett Májer Milán éppen nevelő klubja ellen mutatkozhat be. A két együttes őszi meccse nem hozott gólt.

A Kecskeméti TE–Budapest Honvéd mérkőzés szombaton 14 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.