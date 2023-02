Ujhidy Tibor egész életét áthatotta az asztalitenisz és az egyetemes sport iránt érzett szeretete. Ügyvezető elnöke volt a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezetnek, 1992 óta vezette a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségét és elnökségi tagként képviselte a kecskeméti sportszervezeteket a Sportegyesületek Országos Szövetségében. Alapítója és szervezője volt többek között a Kecskemét Városi Sportnapnak, a Kecskeméti Sportbálnak, a Kecskeméti Nagy Sportágválasztónak, az Éjszakai Forgatagnak.

A megemlékezés után már a díjak átadása következett, melyben Jánosi István, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, valamint dr. Salacz László országgyűlési képviselő segédkezett.

– A sport világában egymást érik a különböző versenyek és események, az éves versenynaptár egyre zsúfoltabb.

Az elért eredmények már gyakorlatilag azonnal a sporttörténelem részévé válnak. Éppen ezért különösen fontos, hogy évente egyszer megadjuk az alkalmat arra, hogy értékeljük az elért eredményeket. Van minek örülni, mert Kecskemét sportja igazán rangos szerepet tölt be, ezt igazolják az elmúlt bajnoki szezon eredményei is. Rengeteg munka, lemondás, szakmai munka van emögött sikerek mögött. Nem mellesleg kitűnő közösség is kell ehhez. Kecskeméten létrejöttek ezek a műhelyek az utóbbi években, melyekben szisztematikus építkezés zajlik. A lelkes sportolók kitűnően felkészül szakemberek irányításával érték el sikereiket. Szükséges ehhez persze a szülői háttér, illetve a szakemberek mellett a támogatók, megfelelő sportvezetők is. Kecskeméten elmondható, hogy a minőségi sporthoz adott a megfelelő infrastruktúra is, ez akkor is igaz, ha vannak olyan területek, melyeken még megoldandó feladatok is akadnak. A létesítmények mellett a szervezeti háttér is adott, elég csak az önkormányzat által működtetett sportiskolára gondolni. A gratuláció mellett nem is kívánhatnék mást, mint hasonlóan sikeres folytatást minden sportolónak – mondta Jánosi István.

A 141 díj kapcsán kis statisztikai érdekesség, hogy a legeredményesebb egyéni sportágak közé a súlyemelés, a cselgáncs, az atlétika és az íjászat tartozott.

Csapatsportok közül a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda kapta a legtöbb elismerést. Különösen figyelemre méltó a fogyatékkal élő sportolók által egyre több sportágban elért kimagasló eredmény. Több olyan új sportág is figyelemre méltó sikereket ért el, mely rövid idő alatt jutott le idáig, ilyen a grappling, az országúti kerékpározás és a kettlebell is.