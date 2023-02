Az Ágasegyháza hosszú, harmadosztályban töltött évek után a 2022/23-as idényben tért vissza a vármegyei másodosztályba. A csapatot érték újonccsapathoz illő nagy pofonok is, az ágasiak ugyanakkor állták a csapásokat, és az idény során a kezdeti kudarcok során egyre inkább megszokták a másodosztály ritmusát, és az ősz második felében fontos és bravúros győzelmeket arattak, amelyek egyre jobban összekovácsolták a közösséget.

A tavasznak néhány helyen megváltozott, reményeik szerint megerősített kerettel vágnak neki most szombaton délután. A klubtól távozott Berényi Gábor, Sárosi Imre, Bálint Ferenc és Csordás Gábor, akiknek a vezetőség hálás mindazért, amit a csapatért tettek. A helyükre tapasztalt, és vármegyei másodosztályú szinten jónevű labdarúgók érkeztek Kadosa Zsolt, Szabovik György, Huber Dániel és Kovács Zsolt, Kenderes Milán és Somogyi Dávid személyében.

A Félegyházi Térségi Sportiskola Kft-től érkezett Kadosa Zsolt így nyilatkozott a váltásról: – Az egyik barátom keresett meg, hogy volna-e kedvem Ágasra igazolni, mert ott nagyon jó és családias a légkör, szeretnének fejlődni és van jövőkép. Eljöttem az első edzésre és akkor azt láttam, hogy itt egy valóban egy nagyon jó brigád dolgozik, és azonnal egyértelművé vált a számomra, hogy érdemes ide igazolni. Meg is tettem, hogy segítsem a csapatot abban, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni.

Szabovik György Ballószögi FK csapatából igazolt Ágasra. Jó ideje figyelemmel kísérem, ahogyan ez a klub évről évre fejlődik – indokolta a váltást a gólerős játékos. – Csupa jót hallottam az itt kialakult légkörről és a családias társaságról. Emellett régi jó barátaim, egyben volt csapattársaim ide igazoltak, úgyhogy ezek tudatában nem volt kérdés, hogy szeretnék én is ehhez a klubhoz tartozni és segíteni minél komolyabb célok elérésében.

Huber Dániel, fél év Pest vármegyei, konkrétan tápiószőlősi kitérő után döntött úgy, hogy visszatér a Bács-Kiskun megyei futballéletbe. – Amikor az ágasegyházi edző, Papp Zoltán invitált, nem kellett sokat gondolkodnom, mivel több olyan játékos is van a csapatban, akikkel korábban együtt sikereket értünk el. Az első tapasztalatok alapján biztos vagyok benne, hogy a fiatal és idősebb játékosok jó elegyet fognak alkotni Ágason. Minden feltétel adott a sikerhez, a vezetőség is teljes mellszélességgel a csapat mellett van. A rutinommal minden meccsen azon leszek, hogy feljebb tudjunk lépni a tabellán.

Kovács Zsolt, akárcsak Szabovik György, szintén a vármegyei harmadosztályú éllovas Ballószög gárdájától érkezett.

Pedig az sem volt biztos, hogy focizik a tavasszal. – A téli időszakban azon gondolkoztam, hogy tavasszal pihenek egy jó nagyot és nem focizok nagypályán, aminek több oka is lett volna – vázolta fel azt a lehetőséget, ami a jelek szerint immáron kútba esett. – De januárban jött az ágasi vezetőktől egy lehetőség és egy felkérés, ami szimpatikus volt. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy adok ennek a dolognak egy esélyt, és nagyon remélem, hogy a rutinommal tudom segíteni tavasszal a csapatot, hogy minél jobban szerepeljen. Ehhez a feltételek és a játékosok is adottak, a többi rajtunk múlik, hogy csapatként ezt a pályán is bizonyítsuk.

Rajtuk kívül érkezett még Kenderes Milán, szintén a szomszédvár Ballószögről, illetve az ifjú Somogyi Dávid, aki most először igazolt felnőtt csapathoz.

Közülük minden bizonnyal jó néhányan már most szombaton bemutatkoznak, az Ágasegyháza ugyanis a Kerekegyháza elleni őszi, újrajátszásra ítélt mérkőzését pótolja, délután 14 órai kezdettel.