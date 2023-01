Forray Gábor, a Kecskemét vezetőedzője: – Nagyon fontos sikert arattunk, hiszen közvetlen riválist győztünk le. Köszönöm a csapatnak ezt a hozzáállást, gratulálok nekik. Köszönöm a szurkolóinknak is a buzdítást, sokat segítettek nekünk ma is. A Körmendnek is jár az elismerés, mert kemény ellenfél voltak. A győzelem értékét növeli számunkra, hogy pocsék dobószázalék mellett is tudtunk nyerni. Sokszor nem tudom, honnan merítünk erőt. Most is a végén döntöttük el a magunk javára a mérkőzést. Ez jelzi, hogy jó állapotban van a csapat. Marko Derasimovic is itt volt velünk a csarnokban, talán az ő személye is plusz energiát adott a fiúknak. Örülünk a győzelemnek, de még sokat kell dolgoznunk a rájátszásért, úgyhogy készülünk szombattól keményen, mert szerdán már újabb bajnoki vár ránk.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Egis Körmend 81-72 (22-18, 15-17, 18-16, 26-21)

Kecskemét, 1100 néző. Vezette: Praksch, Tóth C., Farkas G.

Kecskemét: Townes 29/6, Wittmann 2, Ivkovic 4, Dramicanin 12/3, Karahodzics 14. Csere: Borisov 14/3, Fazekas -, Kucsera 6. Vezetőedző: Forray Gábor

Körmend: Chambers 26/15, Mitchell 14/6, Kiss M. 6/6, Durázi 12, Cakarun 2. Csere: Ferencz 11/6, Omenaka 1, Adams -. Vezetőedző: Kocsis Tamás