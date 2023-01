Hétfő este a férfi futsal Magyar Kupa második körében az NB II.-es Maglódi TC-vel csap össze a ScoreGoal Kecskemét Futsal. Nem csak a kecskeméti kék oroszlánok, de az összes többi NB I.-es klub is csak ebben a fordulóban csatlakozott be a küzdelmekbe, ugyanakkor a Maglódnak is ez lesz az első kupameccse. Az, hogy ki jut tovább a harmadik fordulóba, a kupaküzdelem ezen szakaszában egy mérkőzésen dől el.

A házigazda az NB II.-es bajnokság keleti-csoportjában jelenleg a 3. helyen áll, mindössze két egységgel lemaradva az éllovas Csenger mögött.

– A Maglód az előző évben jó eredményeket tudhatott magáénak, harcban voltak az élvonalbeli szereplésért – ismertette az ellenfelet Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Habár csak tavalyi felvételekről tudtunk tájékozódni, a keretlistát tekintve elmondható, hogy hasonló erőt képviselnek idén is. Az év végén sok sebből véreztünk a sérülések és betegségek miatt, és ez a helyzet sajnos most január elejére sem oldódott meg megnyugtatóan. Egy biztos, aki hadra fogható lesz, az mindent megtesz majd a továbbjutásért. Fegyelmezett, koncentrált játékkal kell biztosítanunk a következő körbe való kvalifikációnkat a kupában.

A mai mérkőzésen akár a kecskemétiek új brazil légiósa, Maico Juliano Fendrich, akinek a leigazolását vasárnap délután jelentette be a hírös városi klub.