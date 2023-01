Pénteken délután három órára volt kiírva a Teplice elleni kezdés – magyar idő szerint 13 órakor –, a kecskemétiek vezetőedzője, Szabó István azonban már a mérkőzés előtt elégedetten nyilatkozott az edzőtáborban elvégzett munkáról.

– A munkaterveknek megfelelően haladt eddig minden, meg tudtuk valósítani az edzéseket és a mérkőzéseket. Szeretnénk jó szájízzel hazatérni és megnyerni ezt a mérkőzést, ami az önbizalomnak is jót tenne az utazás előtt. A meccs után még lesz egy regenerációs rész, majd egy vacsora, korán reggel pedig indulunk haza Kecskemétre. Kapnak ezután a srácok egy szűk másfél nap pihenőt, hétfőn viszont már kezdjük is a hetet, végig edzésekkel, illetve lesz még edzőmeccsünk is a tervek szerint a rajt előtt.

A felkészülési mérkőzésen a kecskemétiek soraiban pályára lépett a legutóbb Debrecenben szereplő, eredetileg az olasz Torino játékosának számító Horváth Krisztofer is, akinek megszerzésére előrehaladott lépéseket tett már a klub, és az érintettek reményei szerint hamarosan a finisébe is érhet az átigazolás.

A Teplice elleni találkozó első perceiben a kecskemétiek akarata érvényesült, több lehetőség is kialakult a gólszerzésre, de Horváth lövését blokkolták, Szuhodovszki és Tóth pedig nem tudta eltalálni a kaput. Meddő kecskeméti mezőnyfölény jellemezte a folytatást is, ami a 20. percben góllá is érett. A Teplice tizenhatosánál sikerült labdát szerezni, majd Horváthoz került a játékszer, aki 16 méterről mesterien tekert a bal felső sarokba, 0–1. Nem kellett sokat várni az újabb gólra sem, tíz perccel később Szuhodovszki ugratta ki Horváthot a bal oldalon, beadása után Tóth első lövését blokkolták, de az ismétlés már a jobb alsó sarokban kötött ki, 0–2. A kétszer 60 percesre tervezett találkozón elkezdett ezt követően éledezni a cseh csapat, a 35. percben Vargának kellett bravúrral védenie egy közeli lövést. A 42. percben büntetőt kaptak a sárga-kékek, de fölé szállt a cseh kísérlet nyomán a labda. A szépítés végül így is összejött a szünet előtt, az 55. percben Vargáról még kijött egy szabadrúgás, de a kipattanót már sikerült belőni, 1–2.

A szünetben a csehek gyakorlatilag teljes sorukat lecserélték, de Szabó István is többet változtatott ezúttal a szokottnál. A második félidő is jobbára kecskeméti helyzeteket hozott, a 76. percben Nikitscher előbb a kapusba lőtt, majd a kipattanót ballal kapu fölé bombázta. A 83. percben Katona került a kapussal szemben, de lábbal hárított a jól helyezkedő portás. A szöglet után már állva maradt ő is, a labda a tizenhatoson kívülre csorgott le, éppen Katona elé, aki jobbal, kapásból a bal felső sarokba lőtt, 1–3. A csehek eltalálták ezután még szabadrúgásból a kapufát, majd egy pontos fejessel szépíteni is tudtak, kialakítva a 2–3-as végeredményt.

FK Teplice (cseh I. osztály)–Kecskeméti TE 2–3 (1–2)

Felkészülési mérkőzés, Belek

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald – Vágó, Szuhodovszki, Banó-Szabó – Horváth K., Tóth B.

Csere: Kersák (k), Varga Á. (k), Buna, Polyák, Meszhi, Hadaró, Katona B., Nikitscher, Bodor.

A kecskeméti gólszerzők: Horváth K., Tóth B., Katona B.

Tóth Barna, aki góllal vette ki a részét a Teplice elleni győzelemből, a találkozó után elmondta, hogy nagyon sokat adott nekik ez a tíz napos edzőtábor, és bízik benne, hogy ennek tavasszal is látszani fog az eredménye.

– Örülünk, hogy győzelemmel tudtuk lezárni az edzőtábort, habár ilyenkor a játék és a megfelelő terhelés még a legfontosabb. Jólesett azonban, hogy ez eredménnyel társult, mert edzőmeccsen sem szeretünk kikapni. Vártam már, hogy betaláljak, szerencsére ma ez sikerült, bízom benne, hogy a bajnokságban is jönnek majd a gólok. A felkészülés ezen időszaka a legkeményebb, ez fizikálisan és mentálisan is nagy kihívás. Nagy segítség viszont, hogy ki tudtunk jönni Törökországba, mert egyrészt motivációt jelent, másrészt nagyon jó körülmények között, jó időben csak a futballra kellett koncentrálnunk. Ezért nagyon hálásak is vagyunk a klubnak, hogy megvalósulhatott. Személy szerint nagyon várom már a rajtot, de ez mindenkire igaz szerintem, hiányoljuk már a tétmeccseket. Készülünk, most még azért elég fáradtak vagyunk, de hétfőtől elindulunk a frissítés útján. Nagyon bízom benne, hogy ez a sok munka már az első bajnokin is, de még fontosabb, hogy a teljes tavasz során kijön majd – mondta Tóth Barna.