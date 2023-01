A Mogyi Bajai Birkózó Club sportolói Magyarország egyik legnívósabb birkózócsarnokát foglalhatták el a 2022-es év elején. Az esztendő folyamán minden egyes magyar utánpótlás-válogatott itt készült a világ- vagy Európa-bajnokságra.

– Az ifjúsági és junior válogatott is tiszteletét tette Baján, összesen hat edzőtábort szerveztünk – tekintett vissza a mester. – Az elmúlt 150 évben nem volt ennyi edzőtábor a városban, mint most. Továbbá sikerült olyan eredményeket elérnünk, amilyeneket az elmúlt 150 évben soha nem értek el a bajai birkózók. Büszkék vagyunk rá és természetesen arra is, hogy vannak olyan sportolóink, akik a világ élvonalához tartoznak, mint például Püspöki Patrik – ő a felnőtt világ- és Európa-­bajnokságon képviselte Magyarországot. Ilyen eddig még nem volt, hogy bajai birkózó bajai színekben felnőttvilágversenyre jusson ki és a világ legjobb birkózói között ott legyen – fogalmazott a vezetőedző.

A világ- és az Európa-bajnokságon nem azt az eredményt érte el Püspöki Patrik, ami az edző szerint várható volt, igaz, ezek voltak az első világversenyei, de biztosak abban, hogy a következő években jobban teljesít.

– A magyar birkózósport minden idők legeredményesebb Európa-bajnoksága volt 2022-ben a budapesti, amihez Püspöki Patrik eredménye is hozzájárult. Továbbá büszkék vagyunk arra, hogy a strandbirkózó-világkupán meg tudta verni az azeri világbajnokot, a grúz világbajnoki bronzérmest, és a törököt hazájában győzte le, ezzel ezüstérmet tudott nyerni – mondta Jagicza László.

Ez az eredményt azért is fontos, mert a strandbirkózásban 2023-ban világjátékokat szerveznek Balin, ahol a világranglista első nyolc helyezettje vehet részt. A törökországi strandbirkózó-világkupán elért eredménynek köszönhetően Püspöki Patrik jelenleg a hetedik helyen áll a világranglistán.

Még hátravan egy szingapúri és egy európai tengerparti verseny, de már olyan pozícióban van a bajai reménység, hogy nem tud kikerülni az első nyolc közül. A bajai birkózás történetében még nem volt ilyenre példa, hogy valaki a világ legjobb nyolc birkózói között szerepeljen, ami azért is fontos a Mogyi Bajai Birkózó Clubnak, mivel a strandbirkózás be­került az olimpiai sportágak közé.

Ezenkívül a 2022-es évben az Európa-bajnoki válogatón – amit Budapesten rendeztek – a bajai birkózóklub felnőtt szabadfogású csapata Magyar­ország harmadik legeredményesebb csapata volt, a Haladás és az FTC mögött. A Fraditól két ponttal maradtak el.

– Ezt én nagyon nagy eredménynek tartom. Véleményem szerint felnőtt birkózó csak azokból lesz, akik minimum egy évtizedes munkát beletettek ebbe a sportba. Mindig könnyebb diákolimpiai bajnokot, serdülőt vagy fiatalt megtartani a sportág mellett. Egy felnőttet ott tartani nagyon nehéz, és ez is sikerült – sorolta a vezetőedző.

Továbbá öröm számukra, hogy Krizsán Milán bajai felnőtt birkózó tavaly bemutatkozott a svájci első osztályban, győzelemmel. A mérkőzései nagy részét megnyerte a svájci első osztályban, nagyon büszkék rá. Püspöki Patrik a német Bundesligában, a német első osztályban szerepel sikeresen már évek óta.

Az utánpótlás-szekció is folyamatosan fejlődik a Mogyi Bajai Birkózó Egyesületnél.

Összesen 70 körüli fővel működnek jelenleg. Céljuk 100 fölé emelni a tagságot idén. Bagó Tibor személyében új edző is csatlakozott az egyesülethez. A folyamatos fejlődés, az egyre nagyobb létszámú utánpótláscsoport köszönhető a kulturált körülményeknek is. A szülők szívesen viszik a gyerekeket a modern csarnokba edzeni.