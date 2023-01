A Victoria Fitness Sportegyesület hat éve alakult, négy éve Kiskunfélegyházán, három éve pedig Tiszaalpáron is tartanak akrobatikus látványtáncot. Az egyesület tagjai indulnak hazai és nemzetközi versenyeken is, és kiváló eredményeket érnek el.

– Szerencsére már olyan szinten vagyunk, hogy Európa-bajnokságokon is részt tudunk venni – mondja Kádas Kálmán vezetőedző. – Nagy valószínűség szerint 2023-ban Cseh­országban lesz a világ­bajnokság, és remélhetőleg oda is kijutnak majd a lányok. Heti három edzést tartok Félegyházán és Tiszaalpáron is. A mi egyesületünkben csak lányok vannak. Magyarországon nem nagyon terjedt el ebben a sportágban a férfiak szereplése, de a külföldi országokban más a helyzet, ott fiúk is vannak. Az egyesületünket nagyon változatos életkorú lányok alkotják, mert a legkisebbek még óvodások, első osztályosok, alsó tagozatosok, de természeten vannak felső tagozatosok és középiskolások is. Azt szoktam mondani, ha tizen­nyolc éves korig itt tudom tartani őket, akkor az nagyon jó. Utána elmennek főiskolára, egyetemre, akkor sajnos megszakad a dolog. Az a szerencsénk, hogy az alpári lányok Kiskunfélegyházára jönnek középiskolába, mert így nagy valószínűséggel ők benne maradnak a rendszerben, legalább is tizenhét éves korukig biztos. A „legidősebb” versenyzőnk tizenhét éves, egy tizennyolc éves tagunk most fog érettségizni, így ő már kiszállt a versenyzésből. Minden rendezvényen ott vagyunk, ahova meghívnak bennünket. Plakátokon hirdetjük magunkat, a közösségi oldalak is nagyon sokat segítenek, de a médiákat is szeretjük, mert ők is sokat tesznek értünk. Ebben a sportágban a C kategóriában a kezdők szerepelnek, a B a másodosztályt jelenti, az A pedig a profi kategória. Az egyesületünk még a B-ben indul, de egy triót már az A osztályba szeretnénk nevezni ebben az évben.

A 2022-es év utolsó megmérettetése egy nemzetközi verseny volt a Victoria Fitness Sportegyesület tagjai számára. Horvátországban, pontosabban Zágrábban vettek részt. Az egyesületet négy versenyző képviselte, mindenki aranyéremmel a nyakában térhetett haza. A tizenhat éves kiskunfélegyházi Palásti Enikő aranyérmet szerzett. Ezt megelőzően szintén a horvátországi Novaljában rendezték meg az Európa-bajnokságot, ahol negyedik helyen végzett korosztályában.

A tiszaalpári trió tagjai – a Győri ikrek, Réka és Petra, valamint Kapás Noémi – három éve táncolnak, mind a hárman nyolcadik osztályosok, és ők is első helyen végeztek Zágrábban, az Európa-­bajnokságon pedig második helyet szereztek.

Ők a következő tanévben Kiskunfélegyházán folytatják tanulmányaikat. A versenyekre a zenét közösen választja ki Hein Klára koreográfus, Szepesi Lilla tánctanár, az elemek és az erő-állóképesség fejlesztését pedig Kádas Kálmán végzi. A munkájukat segíti egy felfújható erstreck szőnyeg, amelyen az ugrásokat gyakorolják.

Az, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ilyen szintre eljussanak a lányok, az sok mindentől függ. Van, aki tíz évig tanul egy szaltót, van, aki két hónap után ráérez. Valakiből soha nem lesz versenyző, és van, aki már két hét után mehetne versenyre. Kádas Kálmán szerint nagyon sok függ a gyereken, de a szülőkön is, mert a versenyeknek anyagi vonzata – utazás, szállás nevezési díj – is van. Szeretnének rendezni támogatói estéket, ahova meghívják a szponzoraikat, az önkormányzat képviselőit. Az elmúlt évben is sikerült így összegyűjteniük több százezer forintot.

A versenyen bemutatott táncnak minimum másfél percnek kell lennie, és maximum kettő perc lehet.

Főleg akrobatikus elemeknek kell benne szerepelni, mert akrobatikus táncról van szó, de lehet benne lazaság, erő, bármi.

Meghatározzák az elemek számát, ami tizenkettő lehet, és amit szigorú bírók pontoznak. Magyarországon évente négy versenyt rendeznek, onnan lehet kvalifikálni nemzetközi versenyekre. A Victoria Fitness Sportegyesület az eredményei alapján ebben a sportágban az ország harmadik legjobb egyesülete lett. Arra a kérdésre, hogy mennyire viseli meg a szervezetet ez a sportág, Kádas Kálmán azt válaszolta, hogy nagyon vigyáznak arra, hogy a lányoknak ne legyen semmilyen problémájuk. Ezért is jó az erstreck szőnyeg, mert ha ötvenszer csinálja meg valaki a szaltót, akkor sem lesz semmi baja, egyébként meg tönkremennének az ízületeik.

Ebben az évben februárban, márciusban és áprilisban Soroksáron rendezik a kvalifikációs versenyeket, ott jól szeretnének szerepelni, hogy el tudjanak menni az Európa-bajnokságra. Kiskunfélegyházán is szeretnének versenyt rendezni, hogy legyen bevételük. Persze nemcsak akrobatikus kategóriában lenne a háromnapos verseny, hanem többfajta táncstílusban. Bemutatókat is szívesen tartanak, amire meghívják a vállalatok képviselőit, így szeretnének olyan szponzort találni, aki támogatná őket.