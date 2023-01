Amint arról korábban már beszámoltunk, meghívót kapott a román válogatottba a ScoreGoal Kecskemét Futsal két labdarúgója, Hadnagy István és Mánya Szabolcs. Azóta a magyar válogatottól is befutott a hírös városba két meghívó, ezeket szintén a ScoreGoal Kecskemét játékosainak, csak ezúttal Bencsik Rolandnak és Biró Attilának címezték. A dolog pikantériája, hogy mind a két válogatott ugyanarra a tornára készül, a horvátországi Porecben január 10 és január 16. között esedékes nemzetközi viadalra. És ha már elutazik Horvátországba ez a négy játékos – akik elméletileg akár egy autóval is elindulhatnának Kecskemétről, hogy a déli szomszédban két válogatottat erősítsenek – találkozhatnak is egymással a pályán, hiszen Magyarország és Románia is összecsap jövő pénteken délután a vébé selejtezőkre való felkészülést szolgáló rendezvényen.

Biró Attila eddig tizenhétszer volt válogatott. – Ma már kettős állampolgár vagyok. Korábban a román válogatottban is szerepeltem, 2017 és 2018-ban, nem hivatalos mérkőzéseken, így ezeket nem számolom. Aztán jó másfél évvel ezelőtt, a Kecskemétre igazolásomat követően válaszút elé kerültem a válogatottságot illetően, hiszen akkor kaptam először meghívót a magyar válogatottba. Nem sokat kellett vacillálnom, örömmel fogadtam el a meghívást – jelentette ki.

Azon a fejleményem még nem gondolkozott, hogy akár négyen is ott lehetnek a román-magyar meccsen a ScoreGoal csapatából, kettő-kettő leosztásban.

– Edzésen nem volt még alkalmunk Hadnagy Istivel és Mánya Szabival kitárgyalni azt a lehetőséget, hogy akár találkozhatunk is válogatott meccsen, de ha így lesz, akkor a barátság jegyében igyekszünk majd legyőzni egymást.

A magyar válogatott programja a poreci tornán:

Január 11., szerda, 15 óra 30: Magyarország–Bosznia és Hercegovina

Január 12., csütörtök 15 óra 30: Magyarország–Észtország

Január 13., péntek 17 óra 45: Magyarország–Románia

Január 15., vasárnap 15 óra 30: Magyarország – Grönland