A KTE-Piroska Szörp a 16 csapatos másodosztályban a 13. helyen áll a bajnoki szünetben. Az ősz folyamán négy győzelem és egy döntetlen mellett 10 alkalommal hagyta el vesztesen a parkettet a csapat, ezzel a teljesítménnyel még bennmaradó helyen telelhet.

Mivel ez volt a szezon előtti célkitűzés is, nem elégedetlen Tóth Norbert, igaz, kicsit több rutinnal szerinte négy-öt ponttal többet szerezhettek volna.

– Abszolút azt látom fél szezon elteltével a csapaton, amit már nyár végén is. Egy nagyon küzdős és harcos csapat a kecskeméti fiatalokból álló gárda – mondta Tóth Norbert, a Kecskemét trénere. – Számtalanszor meg tudták mutatni a játékosok, hogy milyen alázat van bennük, nagyon ügyes dolgokra is képesek voltak. Ugyanakkor a fiatalság számlájára írhatjuk azt is, hogy időnként a tudásuk alatt teljesítettek, hiszen hiányzik a rutin. Emellett minden mérkőzés kapcsán elmondtam ősszel, hogy egyelőre nincs még vezérünk a pályán. Nagyon fontos lenne a tavaszra nézve, ha végre lenne valaki a pályán, aki támadásban és védekezésben is összefogja a brigádot. Négy-öt pont utólag visszanézve szerintem bennünk maradt, de azt nézve, hogy honnan indultunk neki a bajnokságnak, akkor azon a helyen vagyunk, ahol egyelőre kell, ez bennmaradást ér.

A bajnokság rendkívül kiegyenlített, gyakorlatilag bárki le tud győzni bárkit.

– A meglepetések abban vannak, hogy nagyon sok a köberverés. Gyakorlatilag bárki le tud győzni bárkit, a napi forma a döntő. Az előző évekhez talán gyengébb az NB I/B, de sok a hasonló képességű gárda, csupán egy-két rutinosabb együttes lóg ki maximum a tabella elején. Nagy pontkülönbségek nincsenek a mezőny közepe és a kiesők között. Azt gondolom, hogy ebbe nam ezőnyben meg tudtuk már mutatni azt, hogy senki sem becsülhet le minket. Amennyiben tavaszra jobban összekovácsolódunk, illetve fejben rendben leszünk, akkor mi is sok meglepetést okozhatunk még – tette hozzá Tóth Norbert.